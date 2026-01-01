Зоологическата градина в София няма да посреща посетители от днес до 4 януари 2026 г. заради настройване на системите за плащания в евро

Зоологическата градина в София няма да посреща посетители от 1 до 4 януари 2026 г. включително, съобщиха от Столичната община. Преустановяването на достъпа е заради настройване и тестване на системи и инструменти за осъществяване на касови и безкасови плащания в евро във връзка с въвеждането на единната европейска валута от началото на 2026 г.

В дните около Коледа от 24 до 28 декември 2025 г., както и на 31 декември зоопаркът беше отворен за посетители. На 26-и декември приматите в зоологическата градина получиха коледни подаръци - празнично опаковани кутии, пълни с вкусни и здравословни лакомства.

Първият работен ден на столичния зоопарк през 2026 г. ще бъде на 5 януари.

В началото на декември беше представен най-новият член в софийския зоопарк - алпаката Инди.