Подробно търсене

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун посрещна 2026 година с патриотични песни и демонстрации на таекуондо, обяви държавната новинарска агенция

Иво Тасев
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун посрещна 2026 година с патриотични песни и демонстрации на таекуондо, обяви държавната новинарска агенция
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун посрещна 2026 година с патриотични песни и демонстрации на таекуондо, обяви държавната новинарска агенция
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун наблюдава със семейството си празничната новогодишна програма в Пхенян. Снимка: КЦТА чрез АП
Пхенян,  
01.01.2026 06:33
 (БТА)

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун присъства на празненства в столицата Пхенян по случай настъпването на 2026 година, на които имаше заря, патриточни песни и танци, както и демонстрации на един от националните спортове - таекуондо, предаде държавната новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

В празничната си реч той приветства усилията на народа, довели до "успехи и феноменални промени" през миналата година. Същевременно Ким призова за единството на гражданите на Корейската народнодемократична република в контекста на стратегическия 9-и конгрес на управляващата Корейска трудова партия.

Той е насрочен за началото на тази година, като на него се очаква да се очертаят насоките за бъдещото развитие на страната, отбелязва КЦТА.

Освен това Ким поздрави за Нова година севертокорейските военнослужещи, сражаващи се на страната на Русия срещу Украйна, наричайки ги "най-голямата сила и гордост", както и "здрав стълб" на държавата.

Лидерът заяви, че чака с нетърпение завръщането им у дома.

"Бъдете смели. Зад вас са Пхенян и Москва", гласи посланието на Ким, цитирано от КЦТА.

/ИТ/

Свързани новини

31.12.2025 21:59

С камбанен звън, фойерверки и барабани посрещнаха 2026 г. в азиатските градове

Сингапур, Пекин, Токио и Сеул бяха сред градовете по света, които вече посрещнаха Новата година, предаде ДПА. Пекин организира грандиозно светлинно шоу, а множеството посрещна Годината на Огнения кон с барабанни ритми. В Хонконг преходът към новата година беше
30.12.2025 07:51

Севернокорейският лидер Ким призовава за засилване на артилерийското производство преди конгрес на управляващата партия

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун инспектира завод, произвеждащ реактивни системи за залпов огън, и нареди увеличаване на продукцията на оръжейна система, предвидена да формира основата на модернизираната далекобойна артилерия на КНДР, предаде
29.12.2025 00:31

Ким Чен-ун присъства на тестово изстрелване на стратегически крилати ракети

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун присъства на тестово изстрелване на стратегически крилати ракети, съобщават севернокорейската агенция КЦТА и Ройтерс. Ким изрази задоволство от теста, докато крилатите ракети летяха по траектория над морето западно

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:26 на 01.01.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация