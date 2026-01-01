Подробно търсене

"През идната година ще продължим да работим целенасочено и смело за бъдещето на ЦСКА", пишат от "червения" клуб

Мирослав Димитров
София,  
01.01.2026 08:07
 (БТА)

ПФК ЦСКА честити новата година на своите привърженици и увери, че в клуба се работи усилено за бъдещето - със силен първи отбор, развитие на млади таланти и стабилни основи за дългосрочен успех. 

"Армейци, 

Посрещаме новата година с вяра, характер и онази червена страст, която ни обединява навсякъде.  

Благодарим ви за безрезервната подкрепа до последната минута на всеки мач! 

През идната година ще продължим да работим целенасочено и смело за бъдещето на ЦСКА - със силен първи отбор, развитие на млади армейци и стабилни основи за дългосрочен успех. 

През 2026-та нямаме търпение отново да се съберем в своя изцяло нов дом - място, достойно за историята, духа и мечтите на червената армия. 

Пожелаваме ви здраве, успехи и много поводи за радост с любимия клуб. 

Честита Нова година! 
Само ЦСКА!", написаха от клуба на профилите си в социалните мрежи.

/МД/

