Британският премиер Стармър обеща за Нова година да "победи упадъка и разделението", като "се придържа към курса си"

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър заяви в новогодишното си послание, че оглавяваното от него правителство на лейбъристите ще "победи упадъка и разделението, които предлагат други", като "поддържа курса си" на усилия си за подобряване на обществените услуги и на начина на живот на британците, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

По неговите думи животът в Обединеното кралство все още е "по-тежък, отколкото би трябвало да бъде" за много граждани. Той обаче обеща, че повече хора ще започнат да "усещат надежда" през следващите месеци.

Стармър посочи, че "нещата във Великобритания стават трудни от известно време насам", но че на хоризонта се вижда "положителна промяна", в това число благодарение на намалените сметки за енергия и на замразяването на цените на влаковите билети и на таксите за лекарства с рецепти.

В същото време британският премиер предупреди, че "реформа не става за една нощ", и заяви, че препятствията, пред които сега е изправена Великобритания, "са били издигани в продължение на десетилетия".

"Копнеете за малко повече пари в джобовете си, да се храните по заведения, да ходите на почивка. За възможността да направите едно специално семейно преживяване още по-специално", заяви Стармър в обръщението си към нацията по случай настъпилата 2026 година.

"Повече полиция (ще има) по улиците до март. Енергийните сметки ще намалеят, а новите здравни центрове ще се умножат до април. Повече финансиране за общините", обяви министър-председателят.

"Връщаме Великобритания на правилния път. Като се придържаме към курса, ще победим упадъка и разделението, предлагани от други", подчерта той.