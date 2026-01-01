Подробно търсене

Британският премиер Стармър обеща за Нова година да "победи упадъка и разделението", като "се придържа към курса си"

Иво Тасев
Британският премиер Стармър обеща за Нова година да "победи упадъка и разделението", като "се придържа към курса си"
Британският премиер Стармър обеща за Нова година да "победи упадъка и разделението", като "се придържа към курса си"
Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър минава покрай коледната елха на "Даунинг стрийт 10" на излизане от резиденцията си, 17 декември 2025 г. Снимка: АП/Kirsty Wigglesworth
Лондон,  
01.01.2026 05:13
 (БТА)

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър заяви в новогодишното си послание, че оглавяваното от него правителство на лейбъристите ще "победи упадъка и разделението, които предлагат други", като "поддържа курса си" на усилия си за подобряване на обществените услуги и на начина на живот на британците, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

По неговите думи животът в Обединеното кралство все още е "по-тежък, отколкото би трябвало да бъде" за много граждани. Той обаче обеща, че повече хора ще започнат да "усещат надежда" през следващите месеци.

Стармър посочи, че "нещата във Великобритания стават трудни от известно време насам", но че на хоризонта се вижда "положителна промяна", в това число благодарение на намалените сметки за енергия и на замразяването на цените на влаковите билети и на таксите за лекарства с рецепти.

В същото време британският премиер предупреди, че "реформа не става за една нощ", и заяви, че препятствията, пред които сега е изправена Великобритания, "са били издигани в продължение на десетилетия".

"Копнеете за малко повече пари в джобовете си, да се храните по заведения, да ходите на почивка. За възможността да направите едно специално семейно преживяване още по-специално", заяви Стармър в обръщението си към нацията по случай настъпилата 2026 година.

"Повече полиция (ще има) по улиците до март. Енергийните сметки ще намалеят, а новите здравни центрове ще се умножат до април. Повече финансиране за общините", обяви министър-председателят.

"Връщаме Великобритания на правилния път. Като се придържаме към курса, ще победим упадъка и разделението, предлагани от други", подчерта той.

 

/ЕС/

Свързани новини

01.01.2026 03:44

Лондонският кмет заяви, че новогодишните празненства в британската столица са "най-великите в света"

Лондонският кмет Садик Хан обяви новогодишните празненства в столицата на Великобритания "най-великите в света“, след като 100 000 души се събраха по бреговете на река Темза, за да посрещнат 2026 г. с най-мощната и атрактивна заря в столицата на Обединеното кралство, предадоха Пи Ей Мидия и АП.
24.12.2025 18:51

Британският премиер подчерта в коледното си послание напрежението, свързано с разходите за живот

Британският премиер Киcр Стармър призна, че много хора "все още се борят с разходите за живот" в коледното си послание, в което отбеляза, че "трудностите може да се усещат още по-остро" по време на празничния период, съобщиха Пи Ей медия/ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:25 на 01.01.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация