ЕС предупреди, че събитията в Йемен застрашават стабилността в Персийския залив
Европейският съюз предупреди, че "последните събития в йеменските провинции Хадрамаут и Махра заплашват да изложат на нови опасности" региона на Персийския залив, предаде Ройтерс.
"ЕС призовава за деескалация на напрежението и избягване на действия, които допълнително застрашават стабилността на Йемен и региона“, каза говорител на ЕС в изявление от вчера.
"ЕС потвърждава силната си ангажираност с единството, суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Йемен, както и подкрепата си за Президентския съвет и правителството на Йемен“, добави говорителят.
