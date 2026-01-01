ЕС предупреди, че събитията в Йемен застрашават стабилността в Персийския залив

Европейският съюз предупреди, че "последните събития в йеменските провинции Хадрамаут и Махра заплашват да изложат на нови опасности" региона на Персийския залив, предаде Ройтерс.

"ЕС призовава за деескалация на напрежението и избягване на действия, които допълнително застрашават стабилността на Йемен и региона“, каза говорител на ЕС в изявление от вчера.

"ЕС потвърждава силната си ангажираност с единството, суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Йемен, както и подкрепата си за Президентския съвет и правителството на Йемен“, добави говорителят.



