Подробно търсене

ЕС предупреди, че събитията в Йемен застрашават стабилността в Персийския залив

Иво Тасев
ЕС предупреди, че събитията в Йемен застрашават стабилността в Персийския залив
ЕС предупреди, че събитията в Йемен застрашават стабилността в Персийския залив
Боец на сепаратисткия Южен преходен съвет (ЮПС) на пост в град Аден, Йемен, 31 декември 2025 г. Снимка: АП
Брюксел,  
01.01.2026 06:49
 (БТА)
Етикети

Европейският съюз предупреди, че "последните събития в йеменските провинции Хадрамаут и Махра заплашват да изложат на нови опасности" региона на Персийския залив, предаде Ройтерс.

"ЕС призовава за деескалация на напрежението и избягване на действия, които допълнително застрашават стабилността на Йемен и региона“, каза говорител на ЕС в изявление от вчера.

"ЕС потвърждава силната си ангажираност с единството, суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Йемен, както и подкрепата си за Президентския съвет и правителството на Йемен“, добави говорителят.

/ИТ/

Свързани новини

31.12.2025 20:06

Йеменските сепаратисти са решени да възстановят държавата си в южната част на Йемен, каза техен говорител

Сепаратистите от Южния преходен съвет (ЮПС), които през последните седмици завзеха обширни територии в Йемен, са "решени" да възстановят държавата си в южната част на страната, заяви днес техният говорител Ануар ат Тамими пред Франс прес.
31.12.2025 07:30

Имат ли край войните в Йемен? Към гражданския конфликт сега се прибави и сепаратистки, застрашаващ целия регион

Саудитска Арабия вчера бомбардира йеменския пристанищен град Мукала, а мишена на удара бе оръжейна пратка от Обединените арабски емирства за сепаратистки сили – сериозен развой на събитията в страна, разположена на стратегически важен за
30.12.2025 20:40

Марко Рубио обсъди напрежението в Йемен с външния министър на Саудитска Арабия

Американският държавен секретар Марко Рубио обсъди в телефонен разговор с външния министър на Саудитска Арабия принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд продължаващото напрежение в Йемен и въпроси, свързани с регионалната сигурност, предаде Ройтерс, като се

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:23 на 01.01.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация