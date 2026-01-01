Подробно търсене

Новогодишните празненства в Нидерландия бяха белязани от жертва на фойерверки и пожар в църква

Иво Тасев
Изглед от Амстердам. Снимка: АП/Peter Dejong
Амстердам,  
01.01.2026 05:37
 (БТА)

Нидерландската полиция трябваше да се намеси в новогодишната нощ след случаи на агресия и на инциденти с фойерверки, които редовите граждани няма да могат да използват в бъдеще заради влизаща в сила забрана, предаде ДПА.

Един човек почина от фойерверк в град Ниймеген, близо до границата с Германия.

В центъра на Амстердам се разрази пожар в църквата Фонделкерк, информира нидерландската новинарска агенция АНП. Горната част на кулата ѝ рухна в пламъците, като голям брой служители на аварийните служби бяха мобилизирани да потушат огъня.

Петима души бяха арестувани в южния град Бреда, след като хвърляха "коктейли Молотов" и павета по полицаи. Там бяха подпалени автомобили, включително и полицейски. Имаше и преки сблъсъци между празнуващи и служители на силите за сигурност.

Седем бяха арестите в град Розендал, недалеч от границата с Белгия. Напрежение имаше и в Хага, където по полицаите бяха хвърляни пиратки, отбелязва АНП.

Забраната за лично ползване на фойерверки влиза в сила от следващата Нова година, съгласно решение на нидерландския парламент, посочва ДПА.

/ИТ/

Свързани новини

30.12.2025 14:01

АНП: В Нидерландия тази година са конфискувани повече фойерверки в сравнение с миналата

Разследващите органи в Нидерландия са конфискували през тази година повече забранени фойерверки в сравнение с миналата, показва актуализираният днес „Барометър на фойерверките“ на прокуратурата, предаде националната новинарска агенция АНП.
17.03.2025 18:48

АНП: Центровете за изгаряния в Нидерландия са готови да приемат ранените при пожара в Северна Македония

Трите центъра за изгаряния в Нидерландия са готови да приемат хора, ранени при пожара в нощен клуб в Северна Македония. Предложението е в сила, но все още не се знае дали ще бъде използвано. Директорът на фондацията, която помага на хора, засегнати
30.12.2024 23:36

АНП: Повече от 13 000 килограма забранени фойерверки са били конфискувани от полицията в седмицата преди Коледа

Нидерландската полиция е конфискувала 13 124 килограма незаконни фойерверки в седмицата преди Коледа, съобщават от прокуратурата. Това е много повече от 4746-те килограма, които са били иззети през този период миналата година, предаде Националната

