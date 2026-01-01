Новогодишните празненства в Нидерландия бяха белязани от жертва на фойерверки и пожар в църква

site.btaНовогодишните празненства в Нидерландия бяха белязани от жертва на фойерверки и пожар в църква
Нидерландската полиция трябваше да се намеси в новогодишната нощ след случаи на агресия и на инциденти с фойерверки, които редовите граждани няма да могат да използват в бъдеще заради влизаща в сила забрана, предаде ДПА.
Един човек почина от фойерверк в град Ниймеген, близо до границата с Германия.
В центъра на Амстердам се разрази пожар в църквата Фонделкерк, информира нидерландската новинарска агенция АНП. Горната част на кулата ѝ рухна в пламъците, като голям брой служители на аварийните служби бяха мобилизирани да потушат огъня.
Петима души бяха арестувани в южния град Бреда, след като хвърляха "коктейли Молотов" и павета по полицаи. Там бяха подпалени автомобили, включително и полицейски. Имаше и преки сблъсъци между празнуващи и служители на силите за сигурност.
Седем бяха арестите в град Розендал, недалеч от границата с Белгия. Напрежение имаше и в Хага, където по полицаите бяха хвърляни пиратки, отбелязва АНП.
Забраната за лично ползване на фойерверки влиза в сила от следващата Нова година, съгласно решение на нидерландския парламент, посочва ДПА.
/ИТ/
