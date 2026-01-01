Валидността на над 682 000 годишни винетки за леки автомобили изтича през първите два месеца на 2026 г., съобщиха от АПИ

През първите два месеца на 2026 г. изтича валидността на над 682 000 годишни винетки за леки автомобили. От тях около 311 000 изтичат през януари, а над 371 000 през февруари, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Всеки шофьор може да провери срока на винетката на управлявания от него автомобил на интернет страницата www.bgtoll.bg от бутон "Проверка на винетка". След въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, може да се установи крайният срок на винетката, независимо откъде е купена – от обекти на Агенция "Пътна инфраструктура" или в търговската мрежа на партньорите на АПИ. Статусът може да е "активен", "с изтекъл срок" или "неизползван" в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност.

До 21 декември са продадени над 6,7 млн. винетки, а приходите от тях са над 312 млн. лв. Традиционно най-предпочитани от шофьорите са годишните и седмичните. От всички продадени годишните са 2 573 621 бр., седмичните - 2 565 161 бр., следват месечните - 827 424 бр., уикенд винетките - 691 385 бр., и тримесечните - 107 522 бр.

От 1 януари 2026 г. цените на винетките не се променят, но ще се изписват в евро и лева. Преизчисляването ще се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и няма да изисква допълнителни действия от потребителите. При плащане в брой през януари 2026 г. ще бъде възможно плащане както в лева, така и в евро, съгласно правилата за въвеждане на единната валута. Плащанията по електронен път ще се извършват в евро.

Цените на винетките през 2026 г. са следните: годишна - 49,60 евро (97 лв.), тримесечна - 27,61 евро (54 лв.), месечна - 15,34 евро (30 лв.), седмична - 7,67 евро (15 лв.), уикенд - 5,11 евро (10 лв.), еднодневна - 4,09 евро (8 лв.) и е в сила от 3 февруари 2026 г. Еднодневната винетка ще важи за леки автомобили до 3,5 тона и ще позволява ползване на републиканската пътна мрежа за срок от 24 часа.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Иван Иванов съобщи пред журналисти в края на миналата година, че към 19 декември се отчита рекордна събираемост на приходите от пътни такси в размер над 1 милиард лева - цел, която e била поставена още в началото на създаването на тол системата. Тази година (2025 г. - бел. реп.) взетите мерки и всички други подобрения, които се направиха в рамките на Националното тол управление, доведоха до този резултат, изтъкна министърът. Всичко това стана възможно след редица организационни, политически, технологични действия, предприети от всички представители на изпълнителната власт, ръководството на Националното тол управление, както и със законодателните промени, които бяха извършени от Народното събрание, посочи тогава Иван Иванов.