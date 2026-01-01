Подробно търсене

Зохран Мамдани встъпи в длъжност като кмет на Ню Йорк

Иво Тасев, Асен Георгиев
Зохран Мамдани встъпи в длъжност като кмет на Ню Йорк
Зохран Мамдани встъпи в длъжност като кмет на Ню Йорк
Зохран Мамдани току-що е положил клетва като кмет на Ню Йорк. Снимка: АП/Yuki Iwamura
Ню Йорк,  
01.01.2026 05:53 | ОБНОВЕНА 01.01.2026 07:38
 (БТА)

Зохран Мамдани встъпи в длъжност като кмет на американския мегаполис Ню Йорк малко след полунощ местно време (7:00 ч. бълг. вр.) днес, предаде Асошиейтед прес. Демократът положи клетва в историческа, изведена от експлоатация метространция в Манхатън.

Първият мюсюлманин - кмет на Ню Йорк, бе положил ръка върху Корана по време на церемонията, отбелязва АП.

"Това в действителност е чест и привилегия за цял живот", каза Мамдани.

Той се самоопределя като социалист в страна, където тази дума се свързва с крайната левица. Той е изградил програмата си около непосилните разходи за живот в мегаполиса с 8,5 милиона жители. Неговият предшественик, Ерик Адамс, обаче се опита да усложни прилагането на една от основните мерки – замразяването на наемите на над един милион апартамента, като назначи или преназначи няколко свои близки в комисията, отговаряща за вземането на решение по този въпрос.

Шансовете да бъдат спазени другите обещания на Мамдани (изграждане на 200 000 достъпни жилища, достъпна за всички детска градина, общински супермаркети с ниски цени, безплатни автобуси) все още не са известни. В негова полза работят отличните му отношения с Кати Хоукъл, демократката губернаторка на щата Ню Йорк. На равнище губернатор се одобряват много решения, по-специално увеличенията на данъците, каквито той планира.

Против всички очаквания след ожесточената кампания срещата между Доналд Тръмп и Зохран Мамдани в края на ноември беше сърдечна. След изборите "резултатите са по-важни от символиката", отбелязва Джон Кейн, преподавател в Нюйоркския университет. 

Бъдещият кмет "разумно е потърсил обща мисия с Тръмп: да превърне Ню Йорк отново в град, в който се живее добре", обръща внимание АФП.

С увеличеното присъствие на имиграционната полиция в града е трудно да се каже колко дълго ще продължи това затопляне на отношенията. Избирателите "наистина очакват" новият им кмет да се противопостави категорично на политиката на Тръмп, припомня Мичъл.

На 34 години Мамдани е един от най-младите кметове на Ню Йорк, като преди това единственият му мандат е бил като представител на района си в щатската асамблея. Критикуван за липсата си на опит, избраният кмет се обгражда с опитни сътрудници, някои от които са работили за предишни кметове, или дори за администрацията на бившия президент Джо Байдън.

Още преди избирането си той започна диалог с бизнес средите. Предвижданото масово изселване на богатите нюйоркчани засега не се очертава, потвърдиха през последните седмици няколко влиятелни фигури от сектора на недвижимите имоти.

Като защитник на палестинската кауза кметът, мюсюлманин от индийски произход, трябва да продължи да вдъхва успокоение на еврейската общност, акцентира Франс прес. Наскоро една от неговите новоназначени служителки подаде оставка, след като бяха разкрити нейни антисемитски публикации в социалните мрежи, които е публикувала на младини.

Съпругата му Рама Сауаф Дуаджи, художничка от сирийски произход, също се радва на популярност. Според статистиките на "Соушъл блейд" (Social Blade) от ноември насам профилът ѝ в Инстаграм е спечелил над един милион последователи. Тя наскоро заяви на първа страница на изданието за мода и култура "Кът" (Cut), че не е политическа фигура, а подкрепя съпруга си и иска да използва ролята си на първа дама на Ню Йорк "по най-добрия възможен начин".

/ИТ/

Свързани новини

22.11.2025 01:01

Срещата между Тръмп и новоизбрания кмет на Ню Йорк Мамдани премина в неочаквано приятелска атмосфера

Срещата между американският президент Доналд Тръмп и новоизбрания кмет Зохран Мамдани в петък в Белия дом премина в неочаквано приятелска атмосфера, коментират световните агенции. По време на предизборната кампания в Ню Йорк Тръмп определи Мамдани
20.11.2025 04:52

Доналд Тръмп каза, че утре ще се срещне с новоизбрания кмет на Ню Йорк Мамдани, и отново го нарече "комунист"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че утре ще се срещне с новоизбрания кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани в Овалния кабинет на Белия дом, предадоха агенциите, като се позоваха на публикация на американския лидер в неговата социална мрежа "Трут
19.11.2025 17:24

Новоизбраният кмет на Ню Йорк обяви, че настоящата главна полицейска комисарка на града е решила да остане на поста си

Новоизбраният кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани обяви, че настоящият главен полицейски комисар на град Джесика Тиш е решила да остане на поста си, предаде Асошиейтед прес. Мамдани изтъкна, че Джесика Тиш е прочистила от корупция висшите ешелони на
08.11.2025 10:17

Мира Наир и Рама Сауаф Дуаджи - двете силни жени, които стоят до Зохран Мамдани, новоизбрания кмет на Ню Йорк

Зад всеки успял мъж, стои по една силна жена. Тази максима се припомня често пъти във връзка с победителите на деня. В случая с кметските избори на Ню Йорк, произведени на 4 ноември, максимата е в сила и за победителя на тях – демократа Зохран
07.11.2025 13:53

АФП: В очакване на кръстосания огън между Тръмп и Мамдани

Доналд Тръмп обожава да се противопоставя на нови политически противници. Но дали е намерил своя равнопоставен противник в лицето на бъдещия кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани? Дуелът, който се очертава между президента от Републиканската партия и
07.11.2025 12:20

Новоизбраният кмет на Ню Йорк стана обект на неверни твърдения за връзки с групировката "Ислямска държава"

В социалните мрежи започна клеветническа кампания, в която новоизбраният кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани беше обвинен, че има връзки с групировката "Ислямска държава", предаде Франс прес. Кампанията беше стартирана от крайнодесни американски инфлуенсъри и публикациите им събраха милиони гледания.
06.11.2025 13:20

Ройтерс: Победата на Мамдани вдъхновява европейската левица, че може да спре подема на десницата

Стремителното издигане на Зохран Мамдани до кметския пост в Ню Йорк окуражи левите партии в Европа, че една безкомпромисно радикална програма може да помогне за обръщане на тенденцията на възход на десните сили в техните страни. Партии от Лондон до
05.11.2025 21:28

Тръмп заяви, че ще се погрижи за Ню Йорк след победата на кметските избори на демократа Мамдани

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще се погрижи за Ню Йорк след победата на кметските избори там на демократа Зохран Мамдани, дефиниран като социалист, предаде Франс прес. Според Тръмп победата на Мамдани вреди на суверенитета на
05.11.2025 20:46

Зохран Мамдани обяви състава на преходния си екип

Зохран Мамдани обяви след победата си на изборите за кмет на Ню Йорк, че екип от бивши служители на градската и федералната администрация, всички от които жени, ще ръководи прехода във властта в мегаполиса, предаде Асошиейтед прес. Той добави, че ще
05.11.2025 13:34

Германската левица приветства избирането на Зохран Мамдани за кмет на Ню Йорк като добър знак за местните избори в Берлин

Крайнолявата германска партия "Левицата" приветства победата на Зохран Мамдани на изборите за кмет на Ню Йорк, като подчерта, че това увеличава изгледите партията да спечели местните избори в Берлин следващата година, предаде ДПА.
05.11.2025 09:37

Американската преса коментира победата на Зохран Мамдани на изборите за кмет на Ню Йорк

В град, който е дом на най-голямата мюсюлманска общност в САЩ, град, който все още се бори с грозното наследство на ислямофобията след 11-и септември, град, който никога не е имал мюсюлманин за кмет, Зохран Мамдани спечели историческа победа, пише тази сутрин в. "Ню Йорк Таймс".
05.11.2025 07:42

Новият кмет на Ню Йорк заяви, че ще сложи край на "културата на корупцията", от която се възползват милиардери като Тръмп

Новоизбраният кмет на американския мегаполис Ню Йорк - Зохран Мамдани, заяви, че ще сложи край на "културата на корупцията", от която се възползват милиардери като президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.
05.11.2025 06:38

Тръмп отдаде изборните поражения за републиканците на бюджетната парализа и на факта, че името му не е било на бюлетините

Във Вирджиния, където живеят много федерални служители, засегнати от частичното спиране на работата на правителството и масовите съкращения на федерални служители, наредени от Тръмп, избирателите отнеха от републиканците контрола върху губернаторския пост и избраха демократката Абигейл Спанбъргър – първата жена, която ще оглави щата, посочи АП.
05.11.2025 05:08

Социалистът Зохран Мамдани беше избран за кмет на Ню Йорк

Кандидатът на прогресивното крило на Демократическата партия Зохран Мамдани беше избран за кмет на Ню Йорк, съобщи Асошиейтед Прес. Трийсет и четири годишният щатски законодател ще стане най-либералният кмет на града от поколения насам, отбеляза

Към 08:24 на 01.01.2026 Новините от днес

