Подробно търсене

Новият кмет на Ню Йорк заяви, че ще сложи край на "културата на корупцията", от която се възползват милиардери като Тръмп

Иво Тасев
Новият кмет на Ню Йорк заяви, че ще сложи край на "културата на корупцията", от която се възползват милиардери като Тръмп
Новият кмет на Ню Йорк заяви, че ще сложи край на "културата на корупцията", от която се възползват милиардери като Тръмп
Новият кмет на град Ню Йорк - Зохран Мамдани, говори след победата си, 4 ноември 2025 г. Снимка: АП/Yuki Iwamura
Ню Йорк,  
05.11.2025 07:42
 (БТА)
Етикети

Новоизбраният кмет на американския мегаполис Ню Йорк - Зохран Мамдани, заяви, че ще сложи край на "културата на корупцията", от която се възползват милиардери като президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Тридесет и четири годишният кандидат на прогресивното крило на Демократическата партия спечели надпреварата срещу бившия губернатор Андрю Куомо и представителя на Републиканската партия на Тръмп - Къртис Слиуа.

"Ще сложа край на "културата на корупцията", която позволи на милиардери като Тръмп да избягват данъци и да ползват данъчни облекчения", каза Мамдани пред свои съмишленици.

"Ню Йорк, днес ти гласува за един мандат на промяната, мандат за един нов вид политика, мандат, който можем да си позволим, мандат за управление, точно каквото желаем", обърна се към събралите се хора новият кмет.

"Вие показахте, че когато политиката ви говори без снизхождение, можем да започнем нова ръководна ера. Ще се борим за вас, защото "ние" - това сте вие“, добави Мамдани.

"Благодарение на всички, които жертват толкова много, ние дишаме въздуха на един град, който се преражда“, обобщи той.

/ИТ/

Свързани новини

05.11.2025 06:38

Тръмп отдаде изборните поражения за републиканците на бюджетната парализа и на факта, че името му не е било на бюлетините

Във Вирджиния, където живеят много федерални служители, засегнати от частичното спиране на работата на правителството и масовите съкращения на федерални служители, наредени от Тръмп, избирателите отнеха от републиканците контрола върху губернаторския пост и избраха демократката Абигейл Спанбъргър – първата жена, която ще оглави щата, посочи АП.
04.11.2025 12:54

Франс прес: Ню Йорк избира кмет, социалистът Зохран Мамдани е категоричният фаворит в проучванията

Ню Йорк ще избере днес новия си кмет, а големият фаворит в социологическите проучвания е Зохран Мамдани, 34-годишен мюсюлманин от индийски произход, представител на лявото крило на Демократическата партия и "върл" противник на Доналд

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:31 на 05.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация