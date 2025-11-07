АФП: В очакване на кръстосания огън между Тръмп и Мамдани

Доналд Тръмп обожава да се противопоставя на нови политически противници. Но дали е намерил своя равнопоставен противник в лицето на бъдещия кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани?

Дуелът, който се очертава между президента от Републиканската партия и младия социалист, произхождащ от лявото крило на Демократическата партия, би могъл да дефинира следващата фаза от президентството на Тръмп.

Тръмп изглежда се радва, че е открил у Мамдани нов противник и не закъсня да извади образно казано шпагата. Неговият противник, с чието име от азиатски произход Тръмп се подиграва, е комунист, както го нарича републиканецът. Дори и преди избирането на първия мюсюлманин за кмет на най-големия град в САЩ Тръмп заплаши да ореже федералното финансиране на Ню Йорк.

Но Мамдани показа, че няма да се остави лесно да бъде впечатлен.

"Доналд Тръмп, знам, че гледате. Е добре, тогава наострете слух“, заяви младият новоизбран кмет пред ентусиазираните си поддръжници във вечерта след изборите. По този начин той прикани Тръмп да изгледа речта му.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит потвърди пред журналисти на борда на президентския самолет, че президентът действително е гледал речта на Мамдани.

Тръмп и Мамдани са също така до известен смисъл противници, които си правят взаимно услуга.

Мамдани използва Тръмп като плашило по време на цялата си кампания, обвинявайки го във фашизъм и сравнявайки го с магнатите в областта на недвижимите имоти, които той критикува, че експлоатират нюйоркчаните. Той ловко се позиционира като фигура на съпротивата пред един президент, който разшири границите на властта си, като изпрати Националната гвардия в градовете, управлявани от демократите.

"За да засегне един от нас, той трябва да ни прегази всичките“, заяви Мамдани по адрес на Тръмп в нощта след кметските избори.

За закъсалите демократи, които трудно успяват да отправят силни послания пред атаките на Тръмп, Мамдани представлява една очаквана възможност за отговор на тези атаки.

А за много хора вдясно Тръмп вече има един идеален противник, който да атакува.

Докато републиканците ближат раните си след пораженията на кметските избори в Ню Йорк и на губернаторските избори в щатите Ню Джърси и Вирджиния, Тръмп заяви по време на конференция в Маями, че американците са изправени пред избора между комунизма и благоразумието.

Тръмп също така изопачи името Мамдани, наричайки го „Мандами или както там по дяволите се нарича този“. По същия начин той изопачаваше миналата година и името на Камала Харис, неговата противничка за президентския пост.

Но въпросът е дали нещата ще прехвърлят до голяма степен размяната на реплики. Тръмп заплаши на няколко пъти да постави Ню Йорк - неговия роден град – на прицела на федералните власти, както направи с Лос Анджелис и с Чикаго.

"Ако е комунист, няма да има много дейност в Ню Йорк. Следователно няма да има нужда от мостове, тунели и от всички проекти, предвидени за града“, заяви още Тръмп.

„Сигналите за тревога трябва да светнат навсякъде за Тръмп“, заяви Стив Банън, бивш стратег на Белия дом пред „Политико“. "Хората трябва да разберат, че ще трябва да се борят. Този тип Мамдани е сериозен“, допълни той.

Но наистина ли е неизбежен сблъсъкът? Тръмп и Мамдани, дадоха и двамата да се разбере в крайна сметка, че биха могли да успокоят напрежението.

Тръмп заяви, че иска да помогне на Мамдани да успее, защото той обича Ню Йорк и същевременно поиска от него да проявява малко повече уважение и към Вашингтон.

От своя страна Мамдани знае, че неговите предизборни обещания – безплатен обществен транспорт, общински бакалии и безплатни детски ясли и безплатни здравни грижи за малките деца - са трудни за изпълнение, ако федералното финансиране бъде орязано.

"Оставам заинтересован от разговор с Тръмп относно всички начини за сътрудничество в интерес на нюйоркчаните“, заяви Мамдани.

Превод от френски: Габриела Големанска

