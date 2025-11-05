Американската преса коментира победата на Зохран Мамдани на изборите за кмет на Ню Йорк

Избирането на Зохран Мамдани за кмет на Ню Йорк е централна тема в американския печат.

В град, който е дом на най-голямата мюсюлманска общност в САЩ, град, който все още се бори с грозното наследство на ислямофобията след 11 септември, град, който никога не е имал мюсюлманин за кмет, Зохран Мамдани спечели историческа победа, пише тази сутрин в. "Ню Йорк Таймс".

Издигането на кандидатурата на Мамдани в Ню Йорк беше движено от безкомпромисния му фокус върху достъпността и от неуморната му кампания, която по забележителен начин разшири електората, мобилизирайки етнически и религиозни групи, които рядко са били обект на толкова интензивно внимание. Той превърна разпространяването на своето икономическо послание сред стотиците хиляди мюсюлмани в града в ключова част от кампанията си — посети повече от 50 джамии, някои по няколко пъти, и организира телефонни центрове на урду, арабски, бенгалски и други езици, отбелязва американското издание.

Той проведе кампания и сред работещите нощна смяна, като спря на летище "Ла Гуардия", за да разговаря с таксиметровите шофьори в града – много от които мюсюлмани с южноазиатски произход, подобно на него. Обясни инфлацията в набрали популярност видеоклипове, даде интервюта от любими ресторанти и остана непоколебимо отдаден на палестинската кауза, описва го "Ню Йорк Таймс".

Мамдани каза, че иска да бъде кандидатът на всички нюйоркчани, а не просто "мюсюлмански кандидат". "Мечтата на всеки мюсюлманин е да бъде третиран подобно на всеки друг нюйоркчанин. И все пак твърде дълго ни беше казвано да искаме по-малко от това и да се задоволяваме с малкото, което получаваме", подчерта той по време на кампанията.

"Започва ерата на Мамдани", написа тази сутрин и в. "Нюйоркър". Той спечели във вот с по-висока избирателна активност от всички избори за кмет през последните петдесет години, като намекна, че политиката в града може да изглежда по-малко покварена, посочва изданието.

Във време, когато водещите фигури в Демократическата партия изглеждат на практика съучастници в злоупотребите и безобразията в ерата на президента Доналд Тръмп, Мамдани предложи на поддръжниците си неопетнено послание за надежда. Той подчерта приликите между Тръмп, бившия губернатор на щата Ню Йорк - Андрю Куомо и предшественика му на кметския пост Ерик Адамс – все фигури, изковани на политическата сцена в Ню Йорк през миналия век.

Много нюйоркчани все още носят отпечатъците от десетилетията власт на Куомо, но дългият му опит се оказа само пасив в надпреварата с Мамдани, пише този американски вестник.

"Приключи половинвековната ера на Андрю Куомо в Ню Йорк", отбеляза от своя страна в. "Уолстрийт Джърнъл". Куомо, който почти половин век беше част от политическия пейзаж на Ню Йорк, приключи вероятно последната си кампания във вторник вечерта след болезнено поражение от Зохран Мамдани в кметската надпревара на града, обръща внимание вестникът.

Според Асошиейтед прес, при преброени близо 90% от гласовете, Мамдани е спечелил около 50%, срещу приблизително 42% за Куомо. Въпреки това Куомо заяви при признаването на загубата си, че кампанията си е струвала усилието, посочва "Уолстрийт Джърнъл".

Поляризиращата кметска надпревара между Мамдани и Куомо отведе над 1,75 милиона жители на Ню Йорк до избирателните секции, а още 124 000 души подадоха гласовете си по пощата (по последни данни общият брой галсували е 2,05 млн. избиратели - б.ред.) - резултат, който може да отбележи най-високата избирателна активност в града от 60-те години на миналия век насам, пише "Политико".

В най-големия американски град никога на кметски избори не са гласували повече от два милиона избиратели от 1969 г. насам. Впечатляващите 2,65 млн. души гласуват на изборите четири години по-рано, припомня изданието. През 2021 г. кметът от Демократическата партия Ерик Адамс беше избран с гласовете на под 1,15 млн. души в града с население около 8,5 млн. души.

Въпреки че избирателната активност тази година може да изглежда впечатляваща, процентът на регистрираните избиратели, които са дали гласа си, всъщност бледнее пред вотовете в миналото, акцентира "Политико". Около 80 процента от регистрираните гласоподаватели са отишли до урните през 1965 г., а 60 процента през 1989 г. С 4,95 млн. регистрирани гласоподаватели в момента, избирателната активност едва ли ще надвиши 50%.

В. "Вашингтон Пост" обръща внимание на реакцията на президента Доналд Тръмп. Той се обяви срещу резултатите от няколко гласувания, още преди официално да бъде обявена победата на демократите в тях, пише изданието.

В публикации в социалните мрежи Тръмп твърди, без да представи доказателства, че около референдума по т. нар. "Предложение 50" за преначертаване на избирателните райони в щата Калифорния е имало широкоразпространени измами. Инициативата, водена от демократите, цели промяна в избирателното райониране на щата в отговор на опитите на републиканците да преначертаят избирателната карта в Тексас. Тръмп обиди и еврейските избиратели, подкрепили Зохран Мамдани в Ню Йорк, и заяви, че разходите за енергия и престъпността ще скочат с победите на демократите на губернаторските избори в Ню Джърси и Вирджиния, отбелязва "Политико".

Американският президент от години прави необосновани твърдения за широкоразпространени изборни измами, а най-забележителното от тях беше, когато се опита да отмени резултатите от президентските избори през 2020 г., подчертава изданието.

Четирите гласувания, към които Тръмп се насочи сега, бяха лесно спечелени от демократите - първият голям политически удар по президента, откакто се върна в Белия дом. Демократите Абигейл Спанбъргър и Мики Шеръл спечелиха губернаторските постове съответно във Вирджиния и Ню Джърси, Джей Джоунс беше избран за следващия главен прокурор на Вирджиния, а Мамдани спечели надпреварата за кмет на Ню Йорк, пише в. "Вашингтон пост".

В отговор на нападките Зохран Мамдани използва част от речта си след обявяване на изборната му победа, за да нанесе тежък удар на Тръмп, пише сп. "Нюзуик".

"Доналд Тръмп, тъй като знам, че гледаш, ще ти кажа: "Увеличи си звука" (Turn the volume up – на английски език)", заяви той и добави: "За да стигнете до някого от нас, ще трябва да преминете през всички нас", припомняйки заплахите на президента да спре федералното финансиране за град Ню Йорк, ако Мамдани спечели кметските избори.

Новият кмет на Ню Йорк ще встъпи в длъжност през януари догодина.