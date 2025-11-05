Подробно търсене

Социалистът Зохран Мамдани беше избран за кмет на Ню Йорк

Любомир Мартинов
Зохран Мамдани. (AP Photo/Heather Khalifa, File)
Ню Йорк ,  
05.11.2025 05:08
Кандидатът на прогресивното крило на Демократическата партия Зохран Мамдани беше избран за кмет на Ню Йорк, съобщи Асошиейтед Прес.

Трийсет и четири годишният щатски законодател ще стане най-либералният кмет на града от поколения насам, отбеляза агенцията.

Мамдани спечели надпреварата срещу бившия губернатор Андрю Куомо и републиканеца Къртис Слиуа.

Сега му предстои да се справи с непрекъснатите изисквания на най-големия американски град и да изпълни амбициозните – според скептиците нереалистични – обещания от кампанията си.

С победата си демократичният социалист ще влезе в историята като първия мюсюлманин, първия човек от южноазиатски произход и първия роден в Африка, заемащ кметския пост. Той ще стане и най-младият кмет на града от повече от век, когато встъпи в длъжност на 1 януари.

Сред предизборните обещания са безплатни детски градини, безплатен градски автобусен транспорт, общински хранителни магазини и създаването на нов Департамент за обществена безопасност, който да изпраща специалисти по психично здраве, а не полицаи, при определени спешни сигнали. Не е ясно как Мамдани ще финансира подобни инициативи, като се има предвид твърдата съпротива на губернаторката от Демократическата партия Кати Хоукъл срещу призивите му за повишаване на данъците за богатите, посочи АП.

