Новият Национален съвет за сигурност на Германия одобри план за действие срещу хибридни заплахи

Новият Национален съвет за сигурност на Германия днес одобри план за действие срещу хибридни заплахи, главно от Русия, по време на своето учредително заседание, съобщи ДПА.

Планът включва мерки за противодействие на шпионажа и защита на критичната инфраструктура, заяви правителственият говорител Щефан Корнелиус. Това включва електроцентрали, водопроводи и електропроводи, както и газопроводи и нефтопроводи.

Германското правителство реагира "на нарастващите по брой и интензивност хибридни заплахи срещу Федерална република Германия, които произтичат по-специално от Русия", се казва в изявление на правителството.

Според информациите, съветът е разгледал и стратегическата зависимост от критични суровини като редки земни елементи от Китай. До края на годината ще бъде разработен план за действие в тази насока.

Новият орган е създаден от правителството на канцлера Фридрих Мерц. Той ще се събира в случай на кризи, но и за да разработва стратегии за ситуации на заплаха.

Експертният опит и знанията трябва да бъдат по-добре обединени, обработени и координирани в бъдеще, така че правителството да може да взема решения на широка и добре обоснована информационна основа.

Националният съвет за сигурност се председателства от Мерц, а другите му членове са министрите на финансите, външните работи, отбраната, вътрешните работи, правосъдието, икономиката, развитието, цифровите въпроси и шефът на канцеларията.

Други членове на правителството ще бъдат консултирани при необходимост. Представители на германските служби за сигурност също могат да участват.