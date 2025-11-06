Подробно търсене

Трима германци с второ руско гражданство, осъдени за шпионаж в полза на Москва, обжалваха присъдите си

Владимир Арангелов
Трима германци с второ руско гражданство, осъдени за шпионаж в полза на Москва, обжалваха присъдите си
Трима германци с второ руско гражданство, осъдени за шпионаж в полза на Москва, обжалваха присъдите си
Илюстративна снимка: Милена Стойкова/БТА (ПК)
Мюнхен,  
06.11.2025 22:15
 (БТА)

Трима германци с второ руско гражданство започнаха процедурата по обжалване на присъдите си за шпионаж в полза на Москва, потвърди съдът в град Мюнхен, цитиран от ДПА.

Четиридесет и една годишният главен заподозрян миналата седмица бе осъден на шест години затвор по обвинения в планиране на актове на саботаж и участие във въоръжена групировка в Източна Украйна, която се сражавала срещу украинските сили между 2014 г. и 2015 година.

Мъжът отрече обвиненията пред съда и заяви, че по това време е имал връзка с жена от Източна Украйна и никога не е участвал във военни действия. Той също така отрече да е шпионирал в полза на Русия в Германия между октомври 2023 г. и април 2024 г., както и да е планирал актове на саботаж срещу военна инфраструктура и железопътни линии.

Другите двама обвиняеми получиха условни присъди от шест месеца и една година. Според разследващите те подпомагали усилията на основния обвиняем в продължение на няколко седмици.

Те също отхвърлиха обвиненията пред съда и заявиха, че просто са се шегували, когато са обсъждали тази тема.

Прокуратурата заяви, че основният заподозрян има тесни връзки с руското разузнаване, а другите двама обвиняеми съзнателно са взели решение да участват в шпионски дейности.

/ИТ/

Свързани новини

06.11.2025 20:34

Мъж бе осъден на три години затвор в Германия във връзка с терористичен заговор

Двадесетгодишен мъж беше осъден на три години и три месеца затвор в западната част на Германия по обвинения, че се е съгласил да извърши терористична атака срещу жени и деца, предаде ДПА.
05.11.2025 22:36

Новият Национален съвет за сигурност на Германия одобри план за действие срещу хибридни заплахи

Новият Национален съвет за сигурност на Германия днес одобри план за действие срещу хибридни заплахи, главно от Русия, по време на своето учредително заседание, съобщи ДПА.
05.11.2025 22:15

Германски съд одобри депортирането на двама сирийски граждани в родината им

Германски съд одобри депортирането на двама сирийски граждани, постановявайки, че те вече не са изправени пред сериозна опасност, ако бъдат върнати в родината им, съобщи ДПА.  Административният съд в Дюселдорф заяви в две отделни решения, че
05.11.2025 19:01

Осъдиха медик в Германия на доживотен затвор за убийството на десет пациенти

Медицински брат в отделение за палиативни грижи беше осъден днес в Германия на доживотен затвор за убийството на десет пациенти със смъртоносни инжекции и за опит за убийството на 27 други, предаде Ройтерс. Прокуратурата смята, че медицинският брат
30.10.2025 15:40

Афганистанецът, нападнал през януари група деца в Ашафенбург, ще бъде настанен в психиатрична клиника, реши германски съд

Мъжът от Афганистан, който по-рано тази година нападна в парк в Германия група деца, ранявайки смъртоносно двама души, ще бъде настанен в психиатрична клиника, след като съдът постанови, че той не може да носи наказателна отговорност заради психични проблеми, предаде ДПА.
30.10.2025 15:15

Съд в Германия призна трима души с двойно германско и руско гражданство за виновни по обвинение в шпионаж в полза на Москва

Съд в Германия призна трима души с двойно германско и руско гражданство за виновни по обвинение в шпионаж в полза на Русия. Основният обвиняем бе осъден и по обвинения в планиране на саботажи и участие в сражения в Източна Украйна, предаде
21.10.2025 15:23

Полша и Румъния предотвратиха опити за саботаж от името на Русия чрез взривяващи се колети, съобщиха властите в двете страни

Полша и Румъния задържаха през последните дни осем души, заподозрени в опити за саботаж от името на Русия чрез изпращане на взривяващи се колети, съобщават Асошиейтед прес, Ройтерс и румънски медии. От Главната прокуратура в Полша съобщиха днес, че
16.10.2025 12:46

Германия подготвя "план за действие" срещу руските хибридни заплахи, каза канцлерът Фридрих Мерц

Германското правителство разработва подробен план за действие за защита срещу хибридни заплахи от Русия, заяви днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от ДПА.
01.10.2025 18:25

Германското правителство планира по-строги наказания за чуждите агенти

Всеки, за когото бъде установено, че действа като агент на чужда държава в Германия, ще бъде заплашен от до 10 години затвор, двойно по-голямо от сегашното наказание. Това предвижда законопроект, одобрен днес от германския кабинет, цитиран от
01.10.2025 10:53

Китай разкритикува присъдата на помощник на германски евродепутат в Германия

Китай отхвърли обвиненията за шпионаж след осъждането на близо пет години затвор на Цзян Го, бивш помощник на германския крайнодесен депутат Максимилиан Кра, като заяви, че не бива да се преувеличава с твърденията за извършван китайски шпионаж, предаде ДПА.
25.09.2025 15:25

Германия и Европа са "в надпревара във въоръжаването", що се отнася до дроновете, заяви германският вътрешен министър

Германия и Европа са в "надпревара във въоръжаването", що се отнася до дроновете, заяви германският министър на вътрешните работи Александер Добринт, цитиран от Франс прес.
11.09.2025 17:08

Мерц иска външното разузнаване да работи на ниво, подобаващо на размера и икономиката на Германия, с цел справянето с нарастващите хибридни заплахи

Германия се нуждае от своята служба за външно разузнаване - Федералното разузнавателно управление (БНД) - да работи на ниво, отразяващо размера и икономическото значение на страната, за да се справи с хибридните атаки от все по-агресивните си съперници, заяви днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Ройтерс. 
02.09.2025 16:04

Германските власти предупреждават хората да не се превръщат в "агенти за еднократна употреба" на Русия

Германската федерална полицейска служба предупреждава хората да не стават "агенти за еднократна употреба" в момент, когато нарастват опасенията, че Русия използва социалните мрежи, за да вербува германци за шпионаж и саботажи във или срещу Германия,
25.08.2025 15:19

Германската прокуратура обвини американски гражданин в шпионаж в полза на Китай

Германската прокуратура повдигна обвинение срещу гражданин на САЩ за предполагаем шпионаж в полза на Китай, като го обвини в предлагане на чувствителна американска военна информация на китайското разузнаване, предаде ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:56 на 06.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация