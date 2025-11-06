Трима германци с второ руско гражданство, осъдени за шпионаж в полза на Москва, обжалваха присъдите си

Трима германци с второ руско гражданство започнаха процедурата по обжалване на присъдите си за шпионаж в полза на Москва, потвърди съдът в град Мюнхен, цитиран от ДПА.

Четиридесет и една годишният главен заподозрян миналата седмица бе осъден на шест години затвор по обвинения в планиране на актове на саботаж и участие във въоръжена групировка в Източна Украйна, която се сражавала срещу украинските сили между 2014 г. и 2015 година.

Мъжът отрече обвиненията пред съда и заяви, че по това време е имал връзка с жена от Източна Украйна и никога не е участвал във военни действия. Той също така отрече да е шпионирал в полза на Русия в Германия между октомври 2023 г. и април 2024 г., както и да е планирал актове на саботаж срещу военна инфраструктура и железопътни линии.

Другите двама обвиняеми получиха условни присъди от шест месеца и една година. Според разследващите те подпомагали усилията на основния обвиняем в продължение на няколко седмици.

Те също отхвърлиха обвиненията пред съда и заявиха, че просто са се шегували, когато са обсъждали тази тема.

Прокуратурата заяви, че основният заподозрян има тесни връзки с руското разузнаване, а другите двама обвиняеми съзнателно са взели решение да участват в шпионски дейности.