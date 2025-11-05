Подробно търсене

Германски съд одобри депортирането на двама сирийски граждани в родината им

Александър Евстатиев
Представители на сирийската диаспора, намерили убежище в Берлин по време на гражданската война в родината си. Снимка: АП/Ebrahim Noorozi
Дюселдорф,  
05.11.2025 22:15
 (БТА)

Германски съд одобри депортирането на двама сирийски граждани, постановявайки, че те вече не са изправени пред сериозна опасност, ако бъдат върнати в родината им, съобщи ДПА. 

Административният съд в Дюселдорф заяви в две отделни решения, че ситуацията със сигурността в местата, от където произхождат мъжете - провинциите Дамаск и Латакия, не ги излага на безсистемно насилие на ниво, което би представлявало сериозна заплаха.

Съдът също така заяви, че не са застрашени от поставяне в неравностойно социално положение при завръщането си.

Решенията не подлежат на обжалване.

И двамата мъже, 46-годишен готвач и 26-годишният му син, преди време не са получили закрила като бежанци в Австрия. Нито един от тях не е извършил престъпление, докато е живял в Германия.

Според Централния регистър на чужденците в Германия, към края на август в страната са живеели около 951 400 сирийци. Министерството на вътрешните работи заяви, че 920 сирийци в момента пребивават в Германия без легален статут и са длъжни да напуснат страната.

Канцлерът Фридрих Мерц настоя за бързо възобновяване на депортациите към Сирия след падането на режима на Асад през декември и възхода на преходно правителство под ръководството на президента Ахмед аш Шараа.

Германският министър на вътрешните работи Александър Добринт заяви, че Берлин работи по споразумения с Дамаск, за да направи възможно бързото завръщане.

„Искаме да постигнем споразумение със Сирия тази година и след това първоначално да депортираме престъпници, а по-късно и хора без право на пребиваване“, каза той пред вестник „Райнише Пост“ през септември. 

