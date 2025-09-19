Германия отчита спад на общия брой на бежанците за първи път от 2011 г.

Общият брой на бежанците, живеещи в Германия, е намалял за първи път от 2011 г., сочат правителствени данни, на които се позовава ДПА.

Бежанците в Германия са намалели с около 50 хиляди през първата половина на 2025 година. В края на миналата година те са били около 3 550 000, а сега са 3 500 000. Тези хора са с различен статут на пребиваване - някои са пристигнали наскоро, други са дългосрочно пребиваващи, има и бежанци от Украйна.

Спадът отразява комбинация от фактори - депортации, доброволно заминаване и натурализации, заяви партията на "Левите", по чието парламентарно искане са оповестени правителствените данни.

Миналата година 83 150 сирийци са получили германско гражданство, информира германското вътрешно министерство.

От всички бежанци, които са понастоящем в Германия, 492 хиляди нямат ясен статут, като сред тях са кандидати за убежище и хора, на които е временно разрешено да пребивават на германска територия.

В края на юни в Германия са живеели 1 270 000 украински бежанци.

Представителката на "Левите" Клара Бюнгер заяви, че спадът в броя на бежанците в Германия не е повод за тържества, тъй като факторите, които карат хората по света да бягат от родните си места, са по-силни от предишни моменти в историята.