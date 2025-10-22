Германия отчита увеличение на броя на украинските бежанци, откакто Украйна разреши на мъжете между 18 и 22-годишна да преминават границата

Броят на украинските бежанци в Украйна в Германия се е увеличил и към средата на този месец е достигнал около 1,26 млн., заяви говорителка на германското вътрешно министерство, предаде ДПА.

За сравнение година по-рано украинците, които са избягали в Германия от началото на руската инвазия през февруари 2024 г., са били близо 1,18 млн.

Този ръст отчасти се отдава на факта, че Украйна облекчи правилата, според които младите мъже могат да напускат страната.

След като Русия атакува Украйна, Киев въведе военно положение, чиито срок редовно се удължава. Мъжете на наборна военна служба - между 22 и 60 г., могат да напускат страната само в изключителни случаи. През август тази година обаче бе отменена забраната млади мъже между 18 и 22 г. да преминават свободно държавната граница на Украйна.

"Смята се, че това вероятно е първата фаза от увеличаваща се миграция след влизането в сила на новите регулации, въведени от Украйна през лятото", заяви германското вътрешно министерство. Ведомството изказа предположението, че е възможно броят на украинците във Федералната република отново да намалее.

Официални статистически данни сочат, че към 18 октомври на територията на Германия е имало общо 1 302 031 украинци и чужденци с предишно местожителство в Украйна, които са влезли във Федералната република заради войната. От тях 551 584 са мъже.

Украинските бежанци не трябва да кандидатстват за убежище в Германия и в други страни от ЕС по силата на специално разрешение, което също им дава възможност незабавно да започнат работа. ЕС вече се съгласи да удължи срока на тази временна защита до 4 март 2027 г.

През май 2022 г. германските депутати решиха да предоставят на украинските бежанци достъп до т.нар. помощи за граждани на Федералната република, ако не могат сами да покриват разходите си за живот.

Коалиционните партньори в правителството на канцлера консерватор Олаф Шолц обаче се споразумяха, че украинците, пристигнали след март 2025 г., трябва да получават по-ниски обезщетения, каквито обикновено се отпускат на търсещите убежище. Тази промяна няма да засегне украинците, които са в Германия от дълго време. Мерките обаче все още не са официално обсъждани в кабинета.

Вътрешният министър на провинция Саксония Армин Шустер призова за бързо въвеждане на планираните промени. Той посочи, че Полша неотдавна е затегнала правилата за предоставяне на помощи на украински бежанци и че с това залозите за Германия се увеличават.

Варшава в бъдеще ще предоставя на украинците помощи, като детски надбавки и др., само ако работят и плащат данъци в Полша.

Въпреки че правилата на ЕС гарантират на украинските бежанци в Германия, че могат да останат там до март 2027 г., някои украинци все пак решават да кандидатстват за убежище. През първите девет месеца на 2025 г. във Федералната република са регистрирани 588 молби за убежище, подадени за първи път от украински граждани. През същия период на предходната година 805 украинци са подали молба за убежище в Германия за първи път.