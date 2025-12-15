Подробно търсене

Израелски военни убиха 16-годишен палестинец на Западния бряг, съобщиха местните здравни власти

Николай Велев
Израелски военнослужщи в град Тулкарем на Западния бряг, 15 декември 2025 г. Снимка: АП/Мажди Мохамед
Рамала ,  
15.12.2025 21:35
 (БТА)
Израелски военни застреляха 16-годишен палестинец по време на рейд в град Туку на окупирания Западен бряг, съобщи палестинското здравно министерство, цитирано от Ройтерс.

Момчето е било застреляно, след като израелски сили се струпали в центъра на града и открили "безразборен огън", пише палестинската новинарска агенция УАФА.

Засега израелската армия не е коментирала случая.

Насилието на Западния бряг се изостри след избухването на войната в ивицата Газа през октомври 2023 г. Атаките на израелски заселници срещу палестинци рязко се увеличиха, като същевременно израелската армия затегна ограниченията за придвижване и проведе мащабни операции в няколко града.

Над хиляда палестинци са убити на Западния бряг в периода от 7 октомври 2023 г. до 14 ноември 2025 г., сочат данни на ООН. През същия период там са били убити 59 израелци.  

 

/ПЙ/

Свързани новини

14.12.2025 18:58

Палестинец бе убит на Западния бряг от израелската армия, която обяви, че е предотвратила опит за атака

Палестинското министерство на здравеопазването съобщи, че израелските въоръжени сили са убили палестинец в южната част на окупирания Западен бряг. Израелската армия, от своя страна, каза, че е предотвратила опит за нападение с нож, предаде Франс прес.
10.12.2025 19:22

Израел разреши строителството на нови къщи в три еврейски селища на окупирания Западен бряг

Израел разреши строителството на още 764 къщи в три еврейски селища в окупирания Западен бряг - решение, което вероятно ще засили напрежението в палестинската територия, предаде Асошиейтед прес.
08.12.2025 17:37

Израелската полиция нахлу в комплекса на Агенцията за подпомагане на палестинските бежанци в Източен Йерусалим

Израелската полиция нахлу в централата на Агенцията за подпомагане на палестинските бежанци към ООН (UNRWA) в Източен Йерусалим и издигна знамето на Израел. Агенцията нарече случая „предизвикателство към международното право“, съобщи Ройтерс.
07.12.2025 14:05

Нетаняху заяви, че политическото анексиране на Западния бряг си остава предмет на дискусии

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че политическото анексиране на Западния бряг си остава предмет на дискусии, като  се очаква статуквото да остане в сила в обозримо бъдеще, предаде Ройтерс. Той заяви това по време на съвместна
27.11.2025 19:32

Франция, Германия, Италия и Великобритания призоваха Израел да защитава палестинците на Западния бряг

Франция, Германия, Италия и Великобритания призоваха Израел да спазва международното право и да защитава палестинците в окупираните територии от насилието от страна на еврейски заселници, предаде Ройтерс.

Към 23:07 на 15.12.2025 Новините от днес

