Израелски военни убиха 16-годишен палестинец на Западния бряг, съобщиха местните здравни власти

Израелски военни застреляха 16-годишен палестинец по време на рейд в град Туку на окупирания Западен бряг, съобщи палестинското здравно министерство, цитирано от Ройтерс.

Момчето е било застреляно, след като израелски сили се струпали в центъра на града и открили "безразборен огън", пише палестинската новинарска агенция УАФА.

Засега израелската армия не е коментирала случая.

Насилието на Западния бряг се изостри след избухването на войната в ивицата Газа през октомври 2023 г. Атаките на израелски заселници срещу палестинци рязко се увеличиха, като същевременно израелската армия затегна ограниченията за придвижване и проведе мащабни операции в няколко града.

Над хиляда палестинци са убити на Западния бряг в периода от 7 октомври 2023 г. до 14 ноември 2025 г., сочат данни на ООН. През същия период там са били убити 59 израелци.