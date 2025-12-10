Подробно търсене

Израел разреши строителството на нови къщи в три еврейски селища на окупирания Западен бряг

Симеон Томов
Израел разреши строителството на нови къщи в три еврейски селища на окупирания Западен бряг
Израел разреши строителството на нови къщи в три еврейски селища на окупирания Западен бряг
Министърът на финансите на Израел Бецалел Смотрич. Снимка: АП/ Maya Alleruzzo
Йерусалим ,  
10.12.2025 19:22
 (БТА)
Етикети

Израел разреши строителството на още 764 къщи в три еврейски селища на окупирания Западен бряг - решение, което вероятно ще засили напрежението в палестинската територия, предаде Асошиейтед прес. 

Израелският министър на финансите Бецалел Смотрич заяви днес, че израелският Висш съвет по планиране, органът, отговарящ за плановете за строителство на селища на Западния бряг, е одобрил съответно 478, 230 и 56 жилищни единици в еврейските селища Хашмонаим, Бейтар Илит и Гиват Зеев. 

Смотрич, който има важна роля във формулирането на политиката за селищата на Западния бряг и самият той е заселник, определи решението на Висшия съвет по планиране като част от "ясна стратегическа стъпка за укрепване на селищата и осигуряване на непрекъснатост на живота, сигурността и растежа". 

С днешното решение общият брой на одобрените еврейски жилища на Западния бряг откакто Смотрич е заел поста достига 51 370 на брой, подчертава самият той в изявлението си. 

По-голямата част от международната общност смята еврейските заселнически селища за незаконни съгласно международното право, а Съветът за сигурност на ООН е приел редица резолюции срещу тяхното разширяване. 

Говорител на палестинския президент Махмуд Абас осъди тази стъпка, като заяви, че одобрението е част от политиката на заселване, която "има за цел да разпали региона" и "да го въвлече в цикъл на насилие и война".

/АГ/

Свързани новини

01.12.2025 01:58

Четирима чужденци бяха ранени в атака, за която се предполага, че е била извършена от израелски заселници на Западния бряг

Четирима чужденци бяха ранени в атака, за която се предполага, че е била извършена от израелски заселници на Западния бряг, предаде Франс прес. Четиримата  - трима италианци и една канадка  - са пребивавали в района на Дуюк, западно от Йерихон.
26.11.2025 14:16

Израел започна нова военна операция в северната част на Западния бряг

Израелските сили за сигурност започнаха „антитерористична операция“ в северната част на Западния бряг. Според палестинци палестинците тя е насочена срещу град Тубас, предаде Ройтерс. Губернаторът на Тубас Ахмед ал Асаад каза пред Ройтерс, че
21.11.2025 13:34

Нетаняху свика израелския кабинет за сигурност, за да обсъди нарастващата вълна от насилие от страна на еврейски заселници на Западния бряг

Израелският премиер Бенямин Нетаняху свика кабинета за сигурност на страната, който включва военнослужещи и служители от полицията и вътрешното разузнаване "Шин Бет", за да обсъди увеличаващите се сблъсъци с еврейски заселници на окупирания Западен бряг на река Йордан, съобщи израелски правителствен служител, цитиран от Асошиейтед прес.
21.11.2025 13:20

Израелските сили убиха двама палестински тийнейджъри по време на операция на Западния бряг

Израелските въоръжени сили убиха през нощта двама палестински тийнейджъри по време на операция близо до Рамала на окупирания Западен бряг, съобщиха местни жители, цитирани от Ройтерс.
15.11.2025 14:03

АП: Палестинският президент Махмуд Абас навърши 90 години – силно отслабен от Израел и дълбоко непопулярен сред палестинците

Палестинският президент Махмуд Абас навършва днес 90 години. Той все още държи авторитарната власт в малки райони на Западния бряг, но е маргинализиран и отслабен от Израел, силно непопулярен сред палестинците и борещ се да има някаква дума в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:48 на 10.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация