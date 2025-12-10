Израел разреши строителството на нови къщи в три еврейски селища на окупирания Западен бряг

Израел разреши строителството на още 764 къщи в три еврейски селища на окупирания Западен бряг - решение, което вероятно ще засили напрежението в палестинската територия, предаде Асошиейтед прес.

Израелският министър на финансите Бецалел Смотрич заяви днес, че израелският Висш съвет по планиране, органът, отговарящ за плановете за строителство на селища на Западния бряг, е одобрил съответно 478, 230 и 56 жилищни единици в еврейските селища Хашмонаим, Бейтар Илит и Гиват Зеев.

Смотрич, който има важна роля във формулирането на политиката за селищата на Западния бряг и самият той е заселник, определи решението на Висшия съвет по планиране като част от "ясна стратегическа стъпка за укрепване на селищата и осигуряване на непрекъснатост на живота, сигурността и растежа".

С днешното решение общият брой на одобрените еврейски жилища на Западния бряг откакто Смотрич е заел поста достига 51 370 на брой, подчертава самият той в изявлението си.

По-голямата част от международната общност смята еврейските заселнически селища за незаконни съгласно международното право, а Съветът за сигурност на ООН е приел редица резолюции срещу тяхното разширяване.

Говорител на палестинския президент Махмуд Абас осъди тази стъпка, като заяви, че одобрението е част от политиката на заселване, която "има за цел да разпали региона" и "да го въвлече в цикъл на насилие и война".