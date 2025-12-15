Италиански учени разработват закуски от лабораторно отгледани растителни клетки с помощта на 3D принтер

Италиански учени разработват закуски тип "снакс" със сладък вкус, произведен от лабораторно отгледани растителни клетки и остатъци от плодове от други хранителни производства, предаде Ройтерс. В резултат учените получават материал, който обработват с 3D принтер, с който произвеждат хранителен продукт с висока енергийна стойност.

Въпреки че богатите кулинарни традиции на Италия наскоро получиха статут на нематериално културно наследство на ЮНЕСКО, проектът Nutri3D на Националната агенция за технологии на Италия ENEA показва, че учените се стремят да разширят границите в търсенето на устойчиви и богати на хранителни вещества продукти.

Сред разработените прототипи са зърнени барове и снаксове с глазура, наречени „медени перли“, създадени с цел да се запазят вкуса и хранителната стойност на веществата в тях.

„В свят, в който обработваемата земя намалява, а климатичните промени ни принуждават да преосмислим производството на храни, стремежът ни е да продължим да произвеждаме това, което сме свикнали да ядем“, заяви Силвия Маса, ръководител на лабораторията Agriculture 4.0 към ENEA. „Целта ни не е да отглеждаме самото растение, а неговите клетки“, посочи тя.

Северна Европа е сред първите региони, които работят в тази посока – във Финландия лаборатории правят компоти от лабораторно култивирани плодови клетки, а изследователи в Цюрих на същия принцип разработват ароматизатори с мирис, наподобяващ какао.

„Ние, италианците, добавяме креативност, като комбинираме лабораторно произведената клетъчна храна с остатъчни продукти от други производства“, каза Маса, като даде за пример остатъците от плодове при производството на конфитюри.

Проектът се осъществява съвместно с EltHub – частна италианска компания за научноизследователска и развойна дейност в областта на технологиите, която е част от групата ELT Group, както и със семейната компания Rigoni di Asiago, специализирана в производството на биологични храни.

В базата на EltHub в централния италиански регион Абруцо растителните „мастила“ на ENEA се оформят с помощта на 3D принтер.

Проучване на ENEA показва, че 59% от анкетираните са готови да опитат подобни храни.

Технологията може да бъде полезна и в условия на ограничени ресурси - в Космоса или в зони на конфликти, заяви директорът на EltHub Ермано Петрика, който нарече разработваните закуски „плодове за астронавти“.

ENEA тества също така микрозеленчуци и „нано-домати“ за отглеждане в Космоса.

На Земята 3D печатът на храни би могъл да позволи персонализирано хранене за хора със специални диетични нужди. В Рим вече има ресторант с изцяло растителна кухня – Impact Food, който предлага в менюто си 3D-принтирано „месо“, което изглежда като нарязано на тънко.