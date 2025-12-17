Съюзниците предоставиха 10 млрд. долара оръжейна подкрепа за Украйна през настоящата година, съобщи Киев

Съюзниците са подкрепили украинското производство на въоръжение с почти 5 милиарда щатски долара тази година, заяви министърът на отбраната Денис Шмигал, цитиран от ДПА.

Освен това, партньорите са закупили оръжия за Украйна в САЩ за подобна сума, допълни министърът след онлайн среща на Контактната група за отбрана на Украйна.

„И двете цифри са рекордни и искаме да запазим тази динамика и през 2026 г.“, публикува той в социалната мрежа „Телеграм“.

Украинският министър на отбраната отбеляза, че Германия планира да предостави 11,5 милиарда евро военна помощ през следващата година, докато Великобритания през тази година е набрала 600 милиона лири от различни източници за украинската противовъздушна отбрана.

Военната помощ, обещана за Украйна, обаче рязко спадна през втората половина на 2025 г., според данните на Института за световна икономика в германския град Кил.

Сумата е „очевидно твърде малка, за да компенсира недостига на американска помощ“, написа наскоро Институтът.

САЩ постепенно прекратиха доставките на оръжие за Украйна, откакто през януари президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност за втори мандат. Вместо това НАТО създаде списък с приоритетни нужди за Украйна, по който други страни могат да закупят американско оръжие за Киев.