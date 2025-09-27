Подробно търсене

Германският министър на вътрешните работи иска да сключи споразумение с Дамаск за депортиране на сирийци още тази година

Валерия Динкова
германският министъ рна вътрешните работи Александер Добринт. Снимка: Нelena Dolderer/dpa via AP
Берлин,  
27.09.2025 15:06
 (БТА)

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви, че правителството иска да сключи със Сирия още тази година споразумение за депортиране на търсещи убежище сирийци, чиято молба е била отхвърлена, предаде ДПА.

"Искаме да сключим споразумение със Сирия тази година и първоначално да депортираме престъпници, последвани от (хора), които не пребивават законно", каза Добринт пред вестник "Райнише пост".

"Важно е да правим разлика между хора, които са добре интегрирани и работят, и такива, които, без да имат право на убежище, разчитат на социални помощи", подчерта той.

Очаква се преговорите да започнат скоро, добави министърът.

Той заяви, че наредил на Федералната служба по миграцията и бежанците частично да възобнови спрените процедури за даване на убежище на сирийци, с което да проправи пътя за депортациите. Германия не е депортирала никого в Сирия от 2012 г. насам, припомня ДПА.

Броят на сирийските мигранти, които доброволно се завръщат в родината си след падането на режима на Башар Асад миналия декември, бавно се повишава, въпреки че все още е на ниски нива. Според германското министерство на вътрешните работи 1867 души са се върнали в Сирия с подкрепа на германското правителство до края на август.

Според Централния регистър на чужденците към края на юли около 955 000 сирийци живеят в Германия. Миналата година около 83 150 сирийци са получили германско гражданство, сочат данните на Министерството на вътрешните работи.

/ДИ/

Към 16:17 на 27.09.2025 Новините от днес

