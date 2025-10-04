Подробно търсене

Германският вътрешен министър е домакин на среща с европейски колеги за миграцията

Любомир Мартинов
Александер Добринт. (Helena Dolderer/dpa via AP)
Берлин ,  
04.10.2025 08:25
 (БТА)

Германският вътрешен министър Александер Добринт днес ще се срещне със свои колеги от няколко европейски държави в Мюнхен, съобщи неговото министерство, в опит за затягане на миграционната политика, предаде ДПА.

Според ведомството не се предвижда приемане на финална декларация, тъй като това е работна среща.

Министрите ще обсъдят също полетите на дронове, нарушаващи въздушното пространство на няколко страни.

Наред с вътрешните министри на Полша, Италия, Люксембург и Швейцария се очаква участие и на министрите по въпросите на миграцията от Дания, Швеция, Белгия и Нидерландия, както и на европейския комисар по миграцията Магнус Брунер, съобщи министерството.

Основната цел на срещата е да се подготви път за създаване на центрове за връщане, заяви Добринт. Те ще приютяват отхвърлени кандидати за убежище от Европа, които не могат да бъдат върнати в родните си страни, каза той пред мюнхенския вестник „Мюнхнер Меркур“. Подобни центрове ще бъдат разполагани възможно най-близо до страните на произход.

Въпреки че на равнище ЕС се работи върху такива центрове, Добринт заяви, че не може да се разчита Съюзът да създаде подобни „центрове за връщане“ и че отделни държави членки трябва да могат да поемат водеща роля в този въпрос.

Добринт разговаря с колеги от пет държави от ЕС и с Брунер през юли. Те се ангажираха с последователни депортации, включително към Сирия и Афганистан, с по-добра защита на външните граници на ЕС и с повишаване на готовността на страни извън ЕС да приемат отхвърлени кандидати за убежище.

/ЛМ/

Към 09:23 на 04.10.2025 Новините от днес

