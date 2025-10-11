Подробно търсене

Германският вътрешен министър очаква юридически препятствия пред готвени законодателни промени, свързани със защитата от дронове

Николай Велев
Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт. Снимка: Dolderer/dpa via AP
Берлин,  
11.10.2025 23:13
 (БТА)

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт очаква юридически препятствия пред готвените от правителството законодателни промени, свързани със защитата на страната от дронове, предаде ДПА.

Правителството на канцлера Фридрих Мерц планира промени в Закона за авиационната сигурност, които да позволят на Бундесвера да защитава германското въздушно пространство от безпилотни летателни апарати.

Властите из цяла Европа се опитват да намерят начин да реагират след серия от инциденти с дронове. Мнозина смятат, че зад тези инциденти стои Русия, но Москва отрича да има нещо общо.

Федералните структури, които отговарят за сигурността на Германия, са изправени пред още по-сложна ситуация, понеже правомощията им са разпределени между редица местни и национални служби. Това поражда въпроси как да се осигури възможност на армията да участва във вътрешни отбранителни операции за вътрешна сигурност.  

Добринт заяви, че очаква законодателните промени да бъдат оспорвани в Конституционния съд. Вътрешният министър обаче отбеляза, че за да се разширят правомощията на Бундесвера, не е нужно да се правят промени в основния закон. На същото мнение са и министрите на правосъдието и на отбраната - Щефани Хубих и Борис Писториус, добави Добринт.

Освен това вътрешният министър иска да се разширят и възможностите федералната полиция да участва в защитата от дронове на железопътни съоръжения, летища и други обекти.

По-рано тази седмица Добринт заяви, че се планира до края на годината да бъде създадено звено за защита от дронове в рамките на федералната полиция.

Тази година се очаква да заработи и съвместен център федералните и държавните власти за защита от дронове. Целта е да се задълбочи сътрудничеството на регионално и федерално равнище и да се обединят компетенциите на различни служби.

/ЛМ/

