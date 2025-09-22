Германия ще е домакин на среща с европейски партньори по въпросите на миграцията на 4 октомври в Мюнхен, обяви вътрешният министър

Министърът на вътрешните работи на Германия Александър Добринт обяви, че страната му ще е домакин на среща с европейски партньори по въпросите за миграцията следващия месец в контекста на желанието на Берлин да наложи по-строги ограничения в тази сфера, предаде ДПА.

Разговорите са насрочени за 4 октомври в Мюнхен, като е предвидено в тях да участват вътрешните министри на Австрия, Дания, Франция, Чехия, Италия и Полша, както и еврокомисарят за вътрешните работи и миграцията - австриецът Магнус Брунер.

"На мюнхенската среща за миграцията ще обсъдим бъдещото ускоряване на обрата в европейския подход към миграцията и мерките, необходими за това", каза Добринт пред новинарския портал "Пионер" (Pioneer). "Трябва да внесем повече ограничения в пакта на ЕС за мигрантите и да затегнем правилата за депортиране", добави той.

Добринт бе домакин на подобна среща през юли тази година, само седмици след като правителството на консерватора Фридрих Мерц пое властта в началото на май, припомня ДПА.

Коалиционният кабинет обеща да ограничи имиграцията в Германия.

Броени дни след като встъпи в длъжност, Добринт разпореди граничната полиция да отпраща кандидати за убежище. Според опоненти на управляващите тази стъпка е в разрез с европейското право.

На срещата през юли министрите на участващите в разговорите страни откроиха пет първостепенни задачи, сред които действия против каналджийството и трафика на хора, фокус върху отпращането на мигранти, включително от Сирия и Афганистан, и ангажиране с изграждането на стратегическо партньорство с трети страни.