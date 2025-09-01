Германия е предотвратила 12 000 незаконни преминавания на границата си, съобщи вътрешният министър

site.btaГермания е предотвратила 12 000 незаконни преминавания на границата си, съобщи вътрешният министър
Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви, че засилените гранични проверки вече са ограничили незаконните преминавания, откакто новото правителство встъпи в длъжност през май, предаде ДПА.
„От 8 май насам сме предотвратили 12 000 незаконни преминавания“, заяви Добринт пред обществената телевизия А Ер Де. Той добави, че тази бройка включва около 660 търсещи убежище.
Германия засили предишните спорадични проверки на външните си граници на 8 май по заповед на Добринт, малко след като новото коалиционно правителство, водено от консерваторите, пое властта. Министърът също така разпореди търсещите убежище да бъдат връщани на границата – политика, която остава спорна от правна гледна точка.
На въпрос дали правителството ще определи таван за миграцията, Добринт отказа да посочи конкретна цифра. Той заяви, че Германия е изправена пред ограничения по отношение на интеграцията и напрежението след десетилетие на трупащо се напрежение и сега се нуждае от корекция на курса, за да сложи край на „претоварването“ на страната.
/ЛМ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина