Германия прие афганистански граждани, получили разрешение за презаселване в страната по специална програма

Симеон Томов
Самолет, на борда на който има афганистански граждани, получили одобрение по програма за презаселване в Германия, на летище "Бранденбург" в Берлин (05.03.2025 г.). Снимка: АП/ Sebastian Christoph Gollnow
Исламабад ,  
24.09.2025 11:23
 (БТА)

Aфганистански граждани, получили разрешение за презаселване в Германия, напуснаха Пакистан със самолет, предаде ДПА. Според журналист на агенцията евакуираните отпътували от летището в Исламабад към Германия с пътнически полет с междинно кацане в Истанбул. 

По-рано този месец 47 души, включени в различни германски програми за презаселване на уязвими афганистански граждани, бяха превозени до столицата на провинция Долна Саксония - Хановер - по същия маршрут и по-късно разпределени в германските провинции. 

Голям брой афганистански семейства чакат в Исламабад от месеци, а някои дори от години, за да получат разрешение да отпътуват за Германия. Предишното правителство, водено от Германската социалдемократическа партия (ГСДП), прекрати програмата си за приемане на уязвими афганистански граждани през май. 

Програмата бе предназначена за бивши местни служители на германски институции и техните семейства, както и за афганистански граждани, изложени на риск от преследване от талибаните, включително адвокати по правата на човека и журналисти. 

Някои от евакуираните са получили визи въпреки спирането на програмата, след като спечелили съдебни дела в Германия, за да си осигурят влизане в страната. Някои от тях получават подкрепа от германската организация "Kabul Luftbrucke". 

В момента над 2000 афганистанци в Пакистан, участващи в програмата, чакат да бъдат презаселени в Германия. Неотдавна някои от тях бяха задържани от пакистанските власти, а други бяха депортирани обратно в Афганистан. 

/ДИ/

