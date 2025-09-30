Подробно търсене

Мобилните телефони и интернет услугите в Афганистан не функционират, казаха организации за следене на достъпа

Владимир Арангелов
Мобилните телефони и интернет услугите в Афганистан не функционират, казаха организации за следене на достъпа
Мобилните телефони и интернет услугите в Афганистан не функционират, казаха организации за следене на достъпа
Афганистанци използват сайтове на социални мрежи в частно интернет кафе в Кабул, 10 февруари 2016 година. Снимка: AP/Rahmat Gul
Кабул,  
30.09.2025 10:05
 (БТА)

Мобилните телефони и интернет услугите в целия Афганистан не функционират днес, казаха жители на страната и организации за следене на достъпа, но администрацията на талибаните към момента не е дала обяснение на какво се дължи това, предаде Ройтерс.

Талибаните в миналото са изразявали опасения относно онлайн порнографията и през последните седмици властите прерязаха фиброоптичните кабели в някои провинции, водени, както те казаха, от морални съображения.

Качеството на интернет връзката в Афганистан е спаднало до ниво от около 1%, каза международната организация за следене на достъпа „НетБлокс“ (NetBlocks). Достъпът е бил прекъснат на етапи вчера, като последният етап е засегнал телефонните услуги, които споделят обща инфраструктура с интернет, посочи организацията.

Частният канал „Толо Нюз“ (Tolo News), който предупреди зрителите си за възможност за прекъсване на услугата, каза, че властите са определили едноседмичен срок за спиране на интернет услугите 3Джи (3G) и 4Джи (4G) за мобилните телефони и ще оставят активен единствено по-стария стандарт 2Джи (2G).

Организацията за следене на интернет трафика „Клаудфлеър Рейдар“ (Cloudfare Radar) каза, че достъпът до интернет се е сринал най-рязко в столицата Кабул, последвана от градовете Херат и Кандахар.

Ограничения, които налага базираното в Кандахар талибанско ръководство, напоследък стават все по-твърди строги, отбелязва Ройтерс.

Този месец властите забраниха на жените, които работят за ООН, да влизат в офисите на организацията. Преди това на жените бе забранено да практикуват редица професии, а на момичетата – да посещават училище.

Талибаните твърдят, че зачитат правата на жените в съответствие със своята интерпретация на ислямските закони.

/ГГ/

Свързани новини

29.09.2025 19:25

Афганистан е засегнат от голяма интернет авария

Голямо прекъсване на интернет връзките засегна Афганистан днес, няколко седмици след като режимът на талибаните започна да прекъсва оптичните връзки в някои афганистански провинции, предаде Франс Прес. "Телекомуникациите са прекъснати на територията
28.09.2025 20:57

Талибаните освобождават американски гражданин от афганистански затвор

Талибаните освободиха американски гражданин от афганистански затвор, седмици след като обявиха, че са постигнали споразумение с американски пратеници за размяна на затворници като част от усилията за нормализиране на отношенията, предаде Асошиейтед
28.09.2025 16:43

Талибаните в Афганистан забраниха използването на 679 университетски учебника

Министерството на висшето образование на режима на талибаните в Афганистан забрани 679 университетски учебника и академични материали в афганистанските университети, предаде ДПА, позовавайки се на официална директива.
24.09.2025 22:30

Забраната на оптичен интернет в Афганистан тревожи бизнеси, занаятчии и ученици

Местните власти в Афганистан потвърдиха забраната за оптични интернет услуги в пет северни провинции – Балх, Кундуз, Бадахшан, Тахар и Баглан, и това предизвика недоволство сред местните бизнесмени, занаятчии и ученици, съобщи Ройтерс.
24.09.2025 15:13

Женски отбор на бежанки от Афганистан ще излезе на терена за първи път на международен турнир по футбол в ОАЕ в края на октомври

Турнирът "FIFA Unites: Women's Series" ще се проведе от 23 до 29 октомври в Дубай и ще включва почти сформиран отбор на афганистански бежанки, заедно със съставите на ОАЕ, Чад и Либия.
24.09.2025 11:23

Германия прие афганистански граждани, получили разрешение за презаселване в страната по специална програма

Aфганистански граждани, получили разрешение за презаселване в Германия, напуснаха Пакистан със самолет, предаде ДПА. Според журналист на агенцията евакуираните отпътували от летището в Исламабад към Германия с пътнически полет с междинно кацане в Истанбул.
21.09.2025 01:29

Доналд Тръмп: Ако Афганистан не върне на САЩ контрола върху военновъздушната база "Баграм", "ще се случат лоши неща"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Афганистан, че ако не върне на американската армия контрола върху военновъздушната база "Баграм", "ще се случат лоши неща", предаде Ройтерс.
20.09.2025 00:31

Афганистан отхвърли призива на Тръмп за връщане на американски военни във военната база Баграм

  В петък представител на външното министерство заяви в социалните мрежи, че Кабул е готов за диалог, но подчерта, че на САЩ няма да бъде позволено да възстановят военното си присъствие в централноазиатската страна, съобщи телевизия "Ал
17.09.2025 16:42

Талибаните спряха интернета в някои провинции на Афганистан, за да се "противопоставят на нравственото разложение"

Правителството на талибаните ограничи за втори пореден ден достъпа до интернет в няколко афганистански провинции, като отговорните лица оправдаха прекъсванията с борбата срещу "порока" и "моралното разложение", предаде Франс прес. В северната

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:16 на 30.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация