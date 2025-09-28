Подробно търсене

Талибаните освобождават американски гражданин от афганистански затвор

Асен Георгиев
Талибански бойци на полицейски пикап, празненство по повод четвъртата годишнина от изтеглянето на САЩ. Снимка: АП/Nava Jamshidi.
Вашингтон,  
28.09.2025 20:57
Талибаните освободиха американски гражданин от афганистански затвор, седмици след като обявиха, че са постигнали споразумение с американски пратеници за размяна на затворници като част от усилията за нормализиране на отношенията, предаде Асошиейтед прес.

Заместник-говорителят на външното министерство на талибаните, Зия Ахмад Такал, идентифицира мъжа като Амир Амири. Той не посочи кога, защо и къде е бил задържан Амири. 

Служител, запознат с освобождаването, заяви, че Амири е бил задържан в Афганистан от декември 2024 г. и е на път да се върне в САЩ, отбелязва АП.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио приветства освобождаването на Амири, като заяви, че то е знак за решимостта на администрацията, подкрепена от неотдавнашния указ на президента, да защити американските граждани от неправомерно задържане в чужбина. 

"Въпреки че това е важна крачка напред, други американци остават несправедливо задържани в Афганистан. Президентът Тръмп няма да почива, докато всички наши затворници не се върнат у дома."

