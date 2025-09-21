Подробно търсене

Доналд Тръмп: Ако Афганистан не върне на САЩ контрола върху военновъздушната база "Баграм", "ще се случат лоши неща"

Николай Велев
Входът на военновъздушната база Баграм край Кабул. Снимка: AP/Rahmat Gul
Вашингтон ,  
21.09.2025 01:29
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши Афганистан, че ако не върне на американската армия контрола върху военновъздушната база "Баграм", "ще се случат лоши неща", предаде Ройтерс.

"Ако Афганистан не върне обратно военновъздушната база "Баграм" на тези, които са я построили – Съединените американски щати, ЩЕ СЕ СЛУЧАТ ЛОШИ НЕЩА", написа Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл".

Президентът републиканец в четвъртък заяви, че Вашингтон се опитва да си върне базата, която беше използвана от американските сили след атаките от 11 септември 2001 г. Вчера Тръмп заяви пред журналисти, че е говорил по този въпрос с афганистански представители.

Американската армия се изтегли от Афганистан през 2021 г., след което "Баграм" беше превзет от талибаните.

Официални лица от Афганистан възразиха срещу евентуалното подновяване на американското военно присъствие в страната. "Афганистан и САЩ трябва да си взаимодействат…. Без САЩ да поддържат каквото и да е военно присъствие в която и да е било част на Афганистан", написа в четвъртък в социалната мрежа "Екс" Закир Джалал, служител на външното министерство в Кабул.

