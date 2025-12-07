Росен Божинов записа цял мач при успех на Антверп на Генк в Белгия

site.btaРосен Божинов записа цял мач при успех на Антверп на Генк в Белгия
Българският защитник Росен Божинов игра цял мач при победата на тима му Роял Антверп срещу Генк с 3:0 в 17-ия кръг на белгийското първенство. Божинов получи една от най-високите оценки за стабилното си представяне.
Тибо Сомерс, Маурисио Бенитес и Винсънт Янсен отбеляза за Антверп.
С този успех „червените“ от стадион „Бозуил“ вече заемат 10-о място с 20 точки, като записаха втори пореден успех, като преди това бе победен Клуб Брюж с 1:0 като гост.
/БД/
