Подробно търсене

Росен Божинов записа цял мач при успех на Антверп на Генк в Белгия

Боян Денчев
Росен Божинов записа цял мач при успех на Антверп на Генк в Белгия
Росен Божинов записа цял мач при успех на Антверп на Генк в Белгия
снимка: БТА
Антверпен,  
07.12.2025 22:16
 (БТА)

Българският защитник Росен Божинов игра цял мач при победата на тима му Роял Антверп срещу Генк с 3:0 в 17-ия кръг на белгийското първенство. Божинов получи една от най-високите оценки за стабилното си представяне.  

Тибо Сомерс, Маурисио Бенитес и Винсънт Янсен отбеляза за Антверп.

С този успех „червените“ от стадион „Бозуил“ вече заемат 10-о място с 20 точки, като записаха втори пореден успех, като преди това бе победен Клуб Брюж с 1:0 като гост.

 

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:47 на 08.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация