Росен Божинов записа цял мач при успех на Антверп на Генк в Белгия

Българският защитник Росен Божинов игра цял мач при победата на тима му Роял Антверп срещу Генк с 3:0 в 17-ия кръг на белгийското първенство. Божинов получи една от най-високите оценки за стабилното си представяне.

Тибо Сомерс, Маурисио Бенитес и Винсънт Янсен отбеляза за Антверп.

С този успех „червените“ от стадион „Бозуил“ вече заемат 10-о място с 20 точки, като записаха втори пореден успех, като преди това бе победен Клуб Брюж с 1:0 като гост.