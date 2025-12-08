Подробно търсене

Норвегия ще играе с Нидерландия и Швейцария по време на подготовката си за Мондиал 2026

Асен Даскалов
AP Photo/Luca Bruno
Осло,  
08.12.2025 21:21
 (БТА)

Норвегия ще играе приятелски мачове с Нидерландия и Швейцария през март по време на подготовката си за Световното първенство в Северна Америка.

Норвежците, водени от звездата си Ерлинг Холанд, се класираха безпроблемно за Мондиал 2026 след осем победи и 37 реализирани попадения, което е най-добро постижение за Европа в квалификациите.

Скандинавците ще гостуват на Нидерландия на 27 март, а четири дни след това ще приемат Швейцария в Осло, съобщават от футболната централа на страната.

Норвегия ще играе срещу двукратния световен шампион Франция, Сенегал и победителя от плейофите между Ирак, Боливия и Суринам в груповата фаза на Мондиал 2026.

"Червено-белите" ще играят на първо Световно първенство след 1998 година.

/КМ/

