Норвегия ще играе с Нидерландия и Швейцария по време на подготовката си за Мондиал 2026

Норвегия ще играе приятелски мачове с Нидерландия и Швейцария през март по време на подготовката си за Световното първенство в Северна Америка.

Норвежците, водени от звездата си Ерлинг Холанд, се класираха безпроблемно за Мондиал 2026 след осем победи и 37 реализирани попадения, което е най-добро постижение за Европа в квалификациите.

Скандинавците ще гостуват на Нидерландия на 27 март, а четири дни след това ще приемат Швейцария в Осло, съобщават от футболната централа на страната.

Норвегия ще играе срещу двукратния световен шампион Франция, Сенегал и победителя от плейофите между Ирак, Боливия и Суринам в груповата фаза на Мондиал 2026.

"Червено-белите" ще играят на първо Световно първенство след 1998 година.