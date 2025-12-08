Подробно търсене

Еквадорски съдия нареди започването на дело срещу експрезидента Ленин Морено

Асен Георгиев
Ленин Морено на интервю в Ню Йорк. Снимка: АП/Bebeto Matthews.
Кито,  
08.12.2025 21:10
 (БТА)

Еквадорски съдия разпореди бившият президент Ленин Морено да се яви пред съда по обвинения в подкуп, предаде Ройтерс.

Случаят е свързан с изграждането на най-голямата водноелектрическа централа в страната. Делото, заведено първоначално от прокуратурата през март 2023 г., свързва Морено, членове на неговото семейство и местни и китайски бизнес партньори с подкупи, получени за строителството на електроцентралата "Coca Codo Sinclair". 

Централата започна да функционира през 2016 г. и оттогава изпитва технически проблеми.

/ДИ/

