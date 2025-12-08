Ливърпул замина без Салах за Милано, Гакпо и Киеза също са аут

Мохамед Салах официално е отстранен от състава на Ливърпул за гостуването в Шампионската лига срещу Интер. Въпреки че египетският национал тренира със съотборниците си преди следобедния им полет, той не е бил в самолета, който е излетял от летище „Джон Ленън“.

„Уведомихме го, че няма да пътува с нас. Това е единствената комуникация от наша страна към него. Преди събота двамата сме разговаряли много – понякога по-дълго, понякога по-кратко. Обикновено съм спокоен и учтив, но това не означава, че съм слаб. Когато играч каже такива неща, ние трябва да реагираме като клуб. И виждате, че него го няма тук тук“, заяви Слот на пресконференция.

Клубът обаче настоява, че отсъствието на Салах не е по дисциплинарни причини, а е въпрос на селекция.

След равенството 3:3 в събота с Лийдс, за което Салах беше неизползвана резерва в третия си пореден мач, започвайки от пейката, нападателят заяви, че връзката му със Слот е прекъсната и е почувствал, че някой в ​​клуба се опитва да го принуди да напусне. Египтянинът е най-високоплатеният играч в историята на клуба, след като подписа нов договор в края на миналия сезон, коментарите му имаха последствия.

Всичко друго би подкопало авторитета на Слот в момент, когато той се опитва да измъкне отбора от криза, в която са спечелили само четири от последните 15 мача.

Отсъствието на Салах също допринася за проблемите на Слот на терена, тъй като нападателите Коди Гакпо и Федерико Киеза, както и халфът Ватару Ендо също не са пътували поради здравословни проблеми.