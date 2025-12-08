КосоваПрес: В Прищина беше представен романът „Барманът от Риц“ на Филип Колин

Във Френския институт в Прищина днес беше представен романът „Барманът от Риц“, с участието на неговия автор –френския писател Филип Колин и преводачката на албански език Линдита Гятани, предаде за БТА агенция КосоваПрес.

Директорът на института Едуар Майорал откри събитието, като превърна презентацията в драматично пътешествие до окупирания Париж по време на Втората световна война и тайния живот зад стените на известния хотел „Риц“.

Събитията в книгата се развиват в легендарния хотел „Риц“, който остава отворен по време на нацистката окупация през 1940 г., превръщайки се в място за срещи на нацисти, високопоставени служители, колаборационисти, художници, аристократи и членове на съпротивата. В центъра на историята е Франк Майер, известният барман на „Риц“, представен като всеотдайна личност с тънки мустаци, бяло сако и черна вратовръзка.

Майер, който крие еврейската си идентичност, е изправен пред големи морални дилеми по време на нацистката окупация на Париж. Той се опитва да поддържа нормалност на работното си място, да пази самоличността си в тайна и да защитава хората в риск, превръщайки се в „барман-дипломат“, един вид мълчалив герой, който се бори за оцеляване и достойнство.

Авторът на книгата Филип Колин каза, че романът разкрива уникална история, изградена около истински герой и уникално място през това време.

Преводачката на книгата Линдита Гятани подчерта, че перспективата на романа потапя читателя в атмосферата на хотел „Риц“, където всяка вечер се сблъскват различни светове и силни човешки емоции.

Тя добави, че книгата започва с влизането на германските войски в хотел „Риц“ и завършва с тяхното отпътуване, като същевременно включва специален момент с пристигането на Хемингуей.

Романът „Барманът от Риц“ разказва как един обикновен барман, поставен в центъра на окупиран град, може да се превърне в мълчалив герой, който слуша, наблюдава и оцелява в свят, където историята се променя всяка нощ.

(Това е новина от деня в Косово, избрана от агенция КосоваПрес за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Косово да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)