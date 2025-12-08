ФЕНА: Босна и Херцеговина е начело в Европа по брой нови фирми, но е последна по условия за предприемачество според изследване

Босна и Херцеговина отново е включена в световната карта на предприемачеството чрез новия доклад на Глобалният монитор на предприемачеството (GEM) за 2024/25 г., предаде за БТА босненската агенция ФЕНА. Според проучването страната е на първо място в Европа по брой нови фирми, започнали дейност през последните три години, въпреки че е с най-лошо оценената предприемаческа среда сред всички изследвани страни.

По повод на доклада Центърът за предприемачество LINK организира днес кръгла маса в Мостар на тема „От потенциал към резултати: препоръки за предприемачески обрат“.

Глобалният монитор на предприемачеството е най-големият световен изследователски проект за предприемачески дейности, нагласи и условия, обхващащ над 60 държави в продължение на повече от две десетилетия. Тазгодишният доклад се основава на проучвания сред 2000 граждани и 36 национални експерти и за първи път предоставя подробно сравнение на Босна и Херцеговина със страни в региона и в Европейския съюз с подобен размер и социално-икономически профил.

„След повече от 14 години, благодарение на усилията на LINK и партньорски организации и общини, успяхме да върнем Босна и Херцеговина на световната карта на GEM. Това е най-голямото академично проучване за предприемачеството в над 60 държави и е чест, че ние ръководим този важен доклад за Босна и Херцеговина“, каза директорът на LINK Алиса Гекич.

Тя отбеляза, че според резултатите Босна и Херцеговина има предприемачески потенциал, но той е не използван пълно поради липсата на координирани и ефективни политики за подкрепа.

„Един от показателите е, че 23 процента от анкетираните са започнали бизнес през последните три години. Интересното е, че Босна и Херцеговина има най-голям брой предприемачи в „ранен етап“ в Европа. Това е положителен резултат, като се имат предвид предизвикателствата и трудностите, пред които са изправени малките и средните предприятия в страната. Това показва, че Босна и Херцеговина може да е водеща в нещо. От друга страна, когато говорим за бизнес условия, ние сме на дъното на класацията, което води до липса на систематични програми за подкрепа“, подчерта Гекич, призовавайки правителствените институции и чуждестранните участници да подкрепят продължаването на GEM изследванията в Босна и Херцеговина, „за да можем да създадем сравними политики на световно ниво и да дадем възможност за развитие и бенчмаркинг за Босна и Херцеговина“.

Професорът по макроикономика Векослав Домлян смята, че Босна и Херцеговина е, по отношение на краткосрочните показатели, „европейски лидер“ в предприемачеството.

„Ключовият показател в доклада на GEM е броят на хората, занимаващи се с предприемачество за период от три години и половина. По този показател Босна и Херцеговина е на първо място в Европа и това е най-важният показател, който GEM използва за оценка на състоянието на предприемачеството. По някои други показатели, например износът на предприемачи в ранен етап, Босна и Херцеговина е световен лидер за 2024 г. Броят на „утвърдените“ предприемачи обаче е под средния за Европа и света“, отбеляза професор Домлян.

