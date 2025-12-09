Подробно търсене

Правителството на Северна Македония предлага на парламента да освободи от длъжност държавния прокурор Люпчо Коцевски

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Правителството на Северна Македония предлага на парламента да освободи от длъжност държавния прокурор Люпчо Коцевски
Правителството на Северна Македония предлага на парламента да освободи от длъжност държавния прокурор Люпчо Коцевски
Мария Митева, Снимка: Пресцентъра на правителството на Северна Македония
Скопие,  
09.12.2025 19:45
 (БТА)

Правителството на Република Северна Македония е гласувало на днешното си заседание предложение за освобождаване на държавния прокурор на страната Люпчо Коцевски от длъжност, обяви след правителственото заседание говорителят на правителството в Скопие Мария Митева.

На практика правителството в Скопие продължава процедурата по освобождаване на Коцевски, която започна преди местните избори в страната. Процедурата стигна до Съвета на прокурорите, от където излязоха със становище, че държавният прокурор Люпчо Коцевски не е допуснал съществена професионална грешка. 

„Нашата цел остава недвусмислено да укрепим върховенството на закона и да осигурим безпроблемното функциониране на правоприлагащите органи в служба на гражданите. Въз основа на член 88, параграф 1 от Закона за прокуратурата и след получаване на становище от Съвета на прокурорите, правителството предлага на Парламента да освободи Коцевски от длъжността Държавен прокурор на Република (Северна) Македония“, каза в изявлението си Митева.

Правителството обвинява Коцевски в „допуснати сериозни професионални грешки в управлението на прокуратурата, довели до нарушаване на ефикасността и функционалността й, разкриване на информация, данни по съдебни дела, с което е нарушено задължението за тайна на производството в съответствие със закона, както и уронване репутацията на прокуратурата, като не е действал в съответствие със задълженията, предвидени в конституцията, законите и международните споразумения, ратифицирани в съответствие с конституцията”.

„Ще направя същия коментар, който правя от няколко месеца, това е тяхно политическо решение, така че нямам какво повече да кажа в това отношение“, заяви държавният прокурор, пишат медиите в страната.

В отговор на въпрос дали има някакви правни дилеми относно цялата процедура, Коцевски казва, че според действащия закон, за да бъде уволнен, би трябвало да е подложен на някаква тежка дисциплинарна процедура. В неговия случай, по думите му, няма такава и това се потвърждава и от становището на Съвета на прокурорите.

/ВН/

Свързани новини

29.07.2025 18:03

Парламентът на Северна Македония гласува "за" интерпелация на държавния прокурор Люпчо Коцевски

Парламентът на Република Северна Македония прие със 71 гласа „за“ аргументите в искането за интерпелация на работата на държавния прокурор на страната Люпчо Коцевски. След две едночасови почивки и само с девет записали се да говорят от
25.07.2025 15:34

Държавният прокурор на Северна Македония Люпчо Коцевски отговори на искането за интерпелация, която е в дневния ред на парламента за 29 юли

Парламентарният дебат по интерпелацията за работата на държавния прокурор на Република Северна Македония Люпчо Коцевски, която беше внесена от опозиционната партия Левица е насрочена за 29 юли, става ясно от програмата за работата на парламента в
18.02.2025 20:29

Правителството на Република Северна Македония започна процедурата по освобождаването от длъжност на държавния прокурор

Правителството на Република Северна Македония започна процедура за освобождаване от длъжност на държавния прокурор на страната Люпчо Коцевски, след като на днешното си заседание е разгледало становището на Министерството на правосъдието, според
11.02.2025 19:10

Правителството на Северна Македония започва процедура по освобождаване на избрания преди година държавен прокурор Люпчо Коцевски

Правителството на Република Северна Македония е взело решение да задължи Министерството на правосъдието да започне процедура за освобождаване от длъжност на държавния (главен) прокурор Люпчо Коцевски, обяви на пресконференция говорителят на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:16 на 11.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация