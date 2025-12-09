Правителството на Северна Македония предлага на парламента да освободи от длъжност държавния прокурор Люпчо Коцевски

Правителството на Република Северна Македония е гласувало на днешното си заседание предложение за освобождаване на държавния прокурор на страната Люпчо Коцевски от длъжност, обяви след правителственото заседание говорителят на правителството в Скопие Мария Митева.

На практика правителството в Скопие продължава процедурата по освобождаване на Коцевски, която започна преди местните избори в страната. Процедурата стигна до Съвета на прокурорите, от където излязоха със становище, че държавният прокурор Люпчо Коцевски не е допуснал съществена професионална грешка.

„Нашата цел остава недвусмислено да укрепим върховенството на закона и да осигурим безпроблемното функциониране на правоприлагащите органи в служба на гражданите. Въз основа на член 88, параграф 1 от Закона за прокуратурата и след получаване на становище от Съвета на прокурорите, правителството предлага на Парламента да освободи Коцевски от длъжността Държавен прокурор на Република (Северна) Македония“, каза в изявлението си Митева.

Правителството обвинява Коцевски в „допуснати сериозни професионални грешки в управлението на прокуратурата, довели до нарушаване на ефикасността и функционалността й, разкриване на информация, данни по съдебни дела, с което е нарушено задължението за тайна на производството в съответствие със закона, както и уронване репутацията на прокуратурата, като не е действал в съответствие със задълженията, предвидени в конституцията, законите и международните споразумения, ратифицирани в съответствие с конституцията”.

„Ще направя същия коментар, който правя от няколко месеца, това е тяхно политическо решение, така че нямам какво повече да кажа в това отношение“, заяви държавният прокурор, пишат медиите в страната.

В отговор на въпрос дали има някакви правни дилеми относно цялата процедура, Коцевски казва, че според действащия закон, за да бъде уволнен, би трябвало да е подложен на някаква тежка дисциплинарна процедура. В неговия случай, по думите му, няма такава и това се потвърждава и от становището на Съвета на прокурорите.