Утвърждаване на разходите за командировки в страната за третото тримесечие на 2025 година предстои да обсъди Министерският съвет

Проект на решение за утвърждаване на разходите за командировки в страната за третото тримесечие на 2025 г. на заместник министър-председателите, министрите, органите към Министерския съвет от Закона за администрацията, заместник-министрите и областните управители предстои да обсъди Министерският съвет на заседание, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

В дневния ред са предвидени над 40 точки.

Предстои министрите да обсъдят проект на постановление за закриване на Съвета за интелигентен растеж. В дневния ред е и проект на решение за одобряване на условията, реда и сроковете за публикуване на информация в Информационна система „Мониторстат“, поддържана от Националния статистически институт.

Проект на решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансгранично железопътно тунелно съоръжение, подписано на 6 ноември 2025 г. в с. Гюешево, България също предстои да обсъдят министрите от кабинета.

Те ще разгледат и проект на решение за увеличаване размера на националното съфинансиране по проект „Модернизация на железопътна линия Видин-София: железопътен участък Медковец – Срацимир“, финансиран по Механизма за свързване на Европа 2021 - 2027.

Правителството ще обсъди и проект на постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2025 г.

Кабинетът ще разгледа и проект на постановление за извършване на промяна на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025 г. по бюджета на Министерството на вътрешните работи.