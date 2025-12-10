Израел и Боливия възстановиха дипломатическите си отношения след двегодишен разрив

На церемония във Вашингтон вчера Израел и Боливия възстановиха дипломатическите отношения, които бяха прекъснати преди две години от бившето мнозинство в Ла Пас заради войната в ивицата Газа, предаде Франс прес.

"Днес завършваме един продължителен и излишен период на разделение между нашите две приятелски страни", заяви израелският външен министър Гидеон Саар пред боливийския си колега Фернандо Арамайо на събитието, отпразнувано в резиденцията на посланика на Израел в САЩ.

Саар припомни, че се е срещнал с новия боливийски президент дясноцентрист Родриго Пас още в деня след избирането му в началото на октомври.

След встъпването си в длъжност през ноември, Пас бързо реши да нормализира отношенията с Израел, прекъснати през 2023 г. от предшественика му - левия президент Луис Арсе - в знак на протест срещу войната в Газа, започала в отговор на безпрецедентната атака на палестинската групировка "Хамас" срещу Израел на 7 октомври същата година.

Пас възстанови отношенията и с Вашингтон, скъсани през 2008 г. от президента социалист Ево Моралес.

"Чувстваме се много близки с израелския народ, защото се сблъскваме с много общи предизвикателства", заяви на церемонията боливийският външен министър Арамайо. "Съзнаваме, че ни очаква дълг път и предизвикателства, с които ще трябва да се справим", добави той.

Боливия беше първата латиноамериканска страна, скъсала връзките с Израел, който нарече това решение "капитулация пред тероризма".

През октомври 2024 г. Боливия се присъедини и към иска срещу Израел пред Международния съд (МС), внесен от Южна Африка, за нарушаване на Конвенцията на ООН за геноцида.

Новото боливийско правителство отмени също визовия режим за израелските и американските туристи.