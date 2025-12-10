Подробно търсене

Израел и Боливия възстановиха дипломатическите си отношения след двегодишен разрив

Десислава Иванова
Израел и Боливия възстановиха дипломатическите си отношения след двегодишен разрив
Израел и Боливия възстановиха дипломатическите си отношения след двегодишен разрив
Участничка в протест в боливийската столица Ла Пас срещу войната на Израел в Газа скандира "Освободете Палестина", 7 октомври 2025 г. Снимка: Juan Karita/АП
Вашингтон,  
10.12.2025 06:51
 (БТА)
Етикети

На церемония във Вашингтон вчера Израел и Боливия възстановиха дипломатическите отношения, които бяха прекъснати преди две години от бившето мнозинство в Ла Пас заради войната в ивицата Газа, предаде Франс прес.

"Днес завършваме един продължителен и излишен период на разделение между нашите две приятелски страни", заяви израелският външен министър Гидеон Саар пред боливийския си колега Фернандо Арамайо на събитието, отпразнувано в резиденцията на посланика на Израел в САЩ.

Саар припомни, че се е срещнал с новия боливийски президент дясноцентрист Родриго Пас още в деня след избирането му в началото на октомври.

След встъпването си в длъжност през ноември, Пас бързо реши да нормализира отношенията с Израел, прекъснати през 2023 г. от предшественика му - левия президент Луис Арсе - в знак на протест срещу войната в Газа, започала в отговор на безпрецедентната атака на палестинската групировка "Хамас" срещу Израел на 7 октомври същата година.

Пас възстанови отношенията и с Вашингтон, скъсани през 2008 г. от президента социалист Ево Моралес.

"Чувстваме се много близки с израелския народ, защото се сблъскваме с много общи предизвикателства", заяви на церемонията боливийският външен министър Арамайо. "Съзнаваме, че ни очаква дълг път и предизвикателства, с които ще трябва да се справим", добави той.       

Боливия беше първата латиноамериканска страна, скъсала връзките с Израел, който нарече това решение "капитулация пред тероризма".

През октомври 2024 г. Боливия се присъедини и към иска срещу Израел пред Международния съд (МС), внесен от Южна Африка, за нарушаване на Конвенцията на ООН за геноцида.

Новото боливийско правителство отмени също визовия режим за израелските и американските туристи.

/ДИ/

Свързани новини

12.08.2025 17:16

Президентът на Аржентина поде инициатива за засилване на връзките между Израел и страните от Латинска Америка

Аржентинският президент Хавиер Милей помага за стартирането на инициатива на стойност един милион долара, целяща подобряване на дипломатическите отношения между Израел и няколко държави от Латинска Америка на фона на засилващите се критики срещу Израел във връзка с операцията му в ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес.
01.11.2023 10:10

Решението на Боливия да прекъсне отношенията си с Израел е капитулация пред тероризма, заяви израелското външно министерство

Решението на Боливия да прекъсне отношенията си с Израел е "капитулация пред тероризма и режима на аятоласите в Иран", заяви израелското външно министерство, цитирано от Франс прес и Ройтерс.
31.10.2023 23:08

Боливия скъса дипломатически връзки с Израел

Правителството на Боливия скъса дипломатическите връзки с Израел, съобщи днес боливийското външно министерство, цитирано от Ройтерс. Външнополитическото ведомство на южноамериканската държава обвини Израел в извършване на престъпления срещу

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:31 на 10.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация