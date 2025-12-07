Австрийката Юлия Шайб спечели гигантския слалом в Канада от Световната купа по ски алпийски дисциплини

Юлия Шайб спечели гигантския слалом в Мон Тремблан (Канада), седми кръг от Световната купа по ски алпийски дисциплини при жените. 27-годишната австрийка финишира първа с общо време от 2:13.00 минути (1:07.60 и 1:05.40 минути), след като изоставаше с 0:16 секунди зад Алис Робинсън в първия манш.

Шайб постигна втората си победа през сезона и общо втора в своята кариера в стартовете за Големия кристален глобус. Представителката на Нова Зеландия Робинсън водеше след първата част от състезанието, но завърши на трета позиция, на 0:78 секунди след победителката, губейки от скоростта си в края на пистата.

Олимпийската шампионка Сара Хектор финишира на второ място. Шведката остана на 0:57 секунди зад Юлия Шайб, която триумфира и на 25 октомври в гигантския слалом на родна земя в Зьолден.

Американката Микаела Шифрин раздели четвърта позиция в Канада с Камий Раст. Петкратната носителка на Световната купа и швейцарката изостанаха на 1:17 секунди зад победителката.

В генералното класиране за Големия кристален глобус продължава да води Шифрин с 458 точки, пред Лара Колтури (Албания) с 302. Алис Робинсън, която имаше две поредни победи в гигантския слалом, е на трета позиция с 292 точки. За малката Световна купа в дисциплината начело остава Робинсън с 292 точки, пред Юлия Шайб, която има 12 точки по-малко.

Следващият старт от програмата при жените е спускане в Сейнт Мориц (Швейцария) на 12 декември.