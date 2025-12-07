„Американ Еърлайнс“ поиска да бъде уведомявана в производството по несъстоятелност на „Спирит Евиейшън“

Американската авиокомпания „Американ Еърлайнс“ (American Airlines) е подала уведомление за участие в процедурата по несъстоятелност на „Спирит Евиейшън“ (Spirit Aviation) и е поискала да получава всички документи и уведомления, които ще бъдат издавани в хода на производството. Това става ясно от съдебни документи, подадени в съд в Ню Йорк и цитирани от Ройтерс.

„Спирит“ подаде заявление за несъстоятелност през август за втори път, след като авиокомпанията се сблъска с намаляващи парични резерви и нарастваща загуба. От компанията заявиха, че проучват всички възможни сценарии за бъдещето си, включително сливане или продажба.

В подаденото на 5 декември заявление „Американ Еърлайнс“ настоява да бъде включена в разпределителния списък и да получава всички уведомления по делото – включително финансови отчети, планове за реорганизация и отчети за ликвидация.

И двете авиокомпании не са отговорили на запитванията за коментар по казуса, съобщава Ройтерс.

По-рано „Спирит“ заяви, че разглежда широк спектър от възможности за бъдещето си. „Резултатът, който ще доведе до максимална стойност, може да бъде сливане или продажба на компанията Компанията активно участва в дискусии с редица заинтересовани контрагенти“, посочиха от авиопревозвача в заявление до Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC) през октомври.

По-рано тази година Върховният съд на Съединените щати отхвърли искането на „Американ Еърлайнс“ да бъде отменено съдебно решение, според което прекратеното партньорство на компанията с „ДжетБлу Еъруейз“ (JetBlue Airways) в североизточната част на страната нарушава федералното антитръстово законодателство.

След решението „ДжетБлу“ започна партньорство с „Юнайтед Еърлайнс“ (United Airlines), като двете авиокомпании вече позволяват на пътниците да резервират полети през уебсайтовете и на двата превозвача.

През юни „Спирит Еърлайнс“ призова Министерството по транспорта на САЩ да отхвърли сътрудничеството между „Юнайтед“ и „ДжетБлу“, аргументирайки се, че то е антиконкурентно и може да насърчи други големи авиокомпании да сключват подобни споразумения.