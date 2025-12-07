„Гиздава" е песен, която написах за моята дъщеря, затова така се казва и моето турне, каза певицата Деси Добрева

„Гиздава" е песен, която написах за моята дъщеря и затова така се казва и моето турне. Това обясни певицата Деси Добрева на своя последен концерт от турнето „Гиздава“ тази вечер в зала 1 на Националния дворец на културата (НДК), където участие взеха над 500 изпълнители.

Концертът започна с песента „Имала майка едно ми чедо", последвано от песните „По друм одам", „Гиздава" и „Чичовите конье".

В изпълнение на Деси Добрева прозвуча и песента „Накрая на света", която тя определи като една своя много лична изповед.

„За мен приятелството е много важно нещо, то е важно за всеки човек. Днес на сцената с мен излиза един голям мой приятел, от много години, с когото не сме били заедно на тази сцена от цели 21 години", каза Деси Добрева при съвместното си изпълнение на „Море Пиле" с Алекс Раева.

Гости на концерта бяха певицата Деси Слава и Любо Киров, с когото Деси Добрева изпълни песента „В рози от мъгла".

„Деси Добрева заслужава силни аплодисменти. Тя прави невъзможни неща. Всички тези неща тя ги изнася със силата на характера си и най-вече с голямото си сърце", каза Любо Киров.

„Днес е последният концерт от националното турне „Гиздава" и е най-големият, с най-много прекрасни деца, които много усилено се трудиха и имаха много репетиции, за да се получи това, което направихме. Силно се надявам, че концертът ви хареса. Искам да благодаря на екипа на НДК, както и на нашите медийни партньори от БТА, БНТ, БНР, „БГ радио", Dir.bg, FenTV и „БГ Мюзик Чанъл", отбеляза Деси Добрева.

Накрая прозвучаха песните „Облаче ле, бяло" и „Дос".

Участие в концерта взеха бендът на Деси Добрева „Лудо младо бенд“, Представителният гвардейски духов оркестър, Детския хор на Българското национално радио (БНР), Хорът на софийските момчета, Народният хор „Жарава“ и много други артисти.

БТА припомня, че всички събрани средства от събитието ще бъдат дарени в подкрепа на млади български таланти. Дарения ще получат както клубове и състави, така и отделни деца в нужда, които развиват своя талант в областта на изкуствата и спорта. Предвидени са стипендии за деца в неравностойно положение, средства за закупуване на музикални инструменти и спортни екипи и за ремонт и подобряване на условия, в които децата тренират и репетират, дарения за заплащане на такси за участие в международни и национални форуми за спорт и изкуство и за много други потребности на децата и формациите.