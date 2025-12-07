Началникът на генералния щаб на израелската армия обяви нова граница между Израел и ивицата Газа

Началникът на генералния щаб на израелската армия Еял Замир заяви, че т. нар. "жълта линия", зад която се изтеглиха израелските сили в ивицата Газа, представлява "новата граница" между Израел и палестинската територия, предаде Франс прес.

"Жълтата линия представлява нова граница – предна линия на отбрана за (израелските) населени места, а също и линия на атака”, каза Замир пред израелски военнослужещи, разположени в северната част на Газа.

Съгласно споразумението за спиране на огъня с "Хамас", израелските войски трябва да се изтеглят поетапно от палестинската територия. На първо време те трябваше да се изтеглят зад жълтата линия.

"Ще отговорим с пълна сила на всякакви опити да се застрашават нашите сили", каза Замир, като подчерта, че Израел няма да допусне възраждането на "Хамас" в Газа.