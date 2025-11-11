Двама палестинци бяха убити, след като се приближили към израелски войници в Газа

Поредният смъртоносен инцидент помрачи крехкото прекратяване на огъня в ивицата Газа, след като израелската армия съобщи, че нейни войници са убили двама палестинци, които са представлявали заплаха, предаде ДПА.

Гражданската отбрана в крайбрежния анклав, контролирана от "Хамас", съобщи за двама убити при израелска атака близо до южния град Хан Юнис, включително и непълнолетен.

Двама палестинци се приближили до израелски войници, които "елиминирали терористите, за да отстранят заплахата“, се казва в изявление на израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).

Палестинците предполагаемо пресекли така наречената жълта линия, зад която израелската армия се е оттеглила съгласно примирието от 10 октомври.

През последните седмици е имало и други подобни инциденти. Според контролираните от "Хамас" здравни власти в Газа, повече от 240 души са били убити при израелски атаки от началото на спирането на огъня.

ЦАХАЛ заяви, че войските му ще продължат да действат, за да отстранят всяка непосредствена заплаха за тяхната сигурност.