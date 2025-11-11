Подробно търсене

Двама палестинци бяха убити, след като се приближили към израелски войници в Газа

Алексей Маргоевски
Палестинци носят вода сред развалините в квартал "Шейх Радуан" в град Газа, 10 ноември 2025 г. Снимка: AP/Jehad Alshrafi
Газа,  
11.11.2025 02:16
 (БТА)
Поредният смъртоносен инцидент помрачи крехкото прекратяване на огъня в ивицата Газа, след като израелската армия съобщи, че нейни войници са убили двама палестинци, които са представлявали заплаха, предаде ДПА.

Гражданската отбрана в крайбрежния анклав, контролирана от "Хамас", съобщи за двама убити при израелска атака близо до южния град Хан Юнис, включително и непълнолетен.

Двама палестинци се приближили до израелски войници, които "елиминирали терористите, за да отстранят заплахата“, се казва в изявление на израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).

Палестинците предполагаемо пресекли така наречената жълта линия, зад която израелската армия се е оттеглила съгласно примирието от 10 октомври.

През последните седмици е имало и други подобни инциденти. Според контролираните от "Хамас" здравни власти в Газа, повече от 240 души са били убити при израелски атаки от началото на спирането на огъня.

ЦАХАЛ заяви, че войските му ще продължат да действат, за да отстранят всяка непосредствена заплаха за тяхната сигурност.

 

Свързани новини

09.11.2025 16:29

Израелското правителство изключи възможността за разполагане на турски сили в ивицата Газа

Говорителка на израелското правителство заяви, че в ивицата Газа няма да бъдат разполагани турски военни части в рамките на международните сили, на които трябва да заменят израелската армия в палестинската територия, предаде Ройтерс.
09.11.2025 15:18

Израел съобщи, че Червеният кръст е получил от "Хамас" тленните останки на военнослужещ на име Хадар Голдин, който е бил убит през 2014 г.

Израел съобщи, че Червеният кръст е получил от радикалната палестинска групировка "Хамас" тленните останки военнослужещ на име Хадар Голдин, който е бил убит през 2014 г., предаде Асошиейтед прес.
09.11.2025 15:01

Последното освободено от "Хамас" тяло на заложник с израелско и германско гражданство бе погребано в Израел

Последното освободено от радикалната палестинска групировка "Хамас" тяло на заложник с израелско и германско гражданство бе погребано в Израел, предаде ДПА.
08.11.2025 16:26

Един палестинец е убит, а друг е ранен при израелски обстрели в Газа, съобщиха местни здравни служители

Един палестинец е убит, а друг - ранен, при израелски обстрели в Газа, съобщиха днес местни здравни служители на фона на крехкото примирие между "Хамас" и Израел, предаде Ройтерс.
08.11.2025 12:12

Служители на болницата "Насър" в ивицата Газа заявиха, че Израел им е върнал телата на 15 палестинци

Служители на болницата "Насър" в град Хан Юнис, ивицата Газа, заявиха днес, че са получили телата на 15 палестинци, върнати от Израел съгласно условията на споразумението за прекратяване на огъня с радикалната палестинска групировка "Хамас", постигнато с посредничеството на САЩ, предаде Асошиейтед прес.

