Подробно търсене

Служители на болницата "Насър" в ивицата Газа заявиха, че Израел им е върнал телата на 15 палестинци

Атанаси Петров
Служители на болницата "Насър" в ивицата Газа заявиха, че Израел им е върнал телата на 15 палестинци
Служители на болницата "Насър" в ивицата Газа заявиха, че Израел им е върнал телата на 15 палестинци
Автомобил на Червения кръст, превозващ тялото на човек, за когото се смята, че е мъртъв заложник, се движи от Дейр ал Балах в ивицата Газа към граничен пункт с Израел, за да бъде предадено на израелските власти, 7 ноември 2025 г. Снимка: AП/Abdel Kareem Hana
Газа,  
08.11.2025 12:12
 (БТА)
Етикети

Служители на болницата "Насър" в град Хан Юнис, ивицата Газа, заявиха днес, че са получили телата на 15 палестинци, върнати от Израел съгласно условията на споразумението за прекратяване на огъня с радикалната палестинска групировка "Хамас", постигнато с посредничеството на САЩ, предаде Асошиейтед прес.

"Хамас" и друга въоръжена групировка - "Ислямски джихад", предадоха на Червения кръст, и съответно на Израел, вчера тялото на заложник, убит при нападението на 7 октомври 2023 г., дало началото на войната в анклава.

Съгласно сделката за спирането на огъня в Газа Израел връща тленните останки на 15 палестинци за всяко получено тяло на израелски заложник.

В изявление канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху заяви, че тялото на върнатия вчера заложник е на Лиор Рудаеф, който е с двойно гражданство - израелско и аржентинско. Това обяви и Националният институт по съдебна медицина на Израел.

/ИТ/

Свързани новини

08.11.2025 05:21

Палестински бойци върнаха тялото на още един мъртъв заложник в Израел

Палестинската въоръжена групировка "Ислямски джихад" снощи предаде тялото на починал заложник, като част от споразумението за спиране на огъня в ивицата Газа между "Хамас" и Израел, предаде Ройтерс.
07.11.2025 22:50

Израел получи тялото на още един мъртъв заложник от ивицата Газа

Израел получи с посредничеството на Международния комитет на Червения кръст едно от последните шест тела на заложници, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас" и техните съюзници в ивицата Газа, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:20 на 08.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация