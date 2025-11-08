Израел обяви, че заложникът, чието тяло бе върнато вчера от ислямистки бойци, е с израелско и аржентинско гражданство

Израелската армия обяви днес, че тялото на заложника, върнат снощи в ивицата Газа от бойци на палестинските ислямистки движения "Хамас" и "Ислямски джихад", е идентифицирано като това на притежателя на двойно гражданство - израелско и аржентинско, Лиор Рудаеф, предаде Франс прес.

"След процеса на идентификация от Националния институт по съдебна медицина (...) израелската армия информира семейството на Лиор Рудаеф, че той е репатриран за погребение“, се казва в изявлението на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).

Рудаеф бе убит на 7 октомври 2023 г., при трасграничното нападение на ислямистки бойци срещу Израел, докато се опитваше да защити четирима жители на кибуца Нир Ицхак, припомня АФП.

Агенцията посочва, че тялото на 61-годишния Рудаеф бе откарано в ивицата Газа в същия ден, за да бъде използвано като разменна монета за палестински затворници в Израел.

След като през октомври споразумението за примирие влезе в сила "Хамас" върна всички 20 живи заложници, които все още бяха държани в Газа, в замяна на близо 2000 палестински затворници или задържани по време на войната, които бяха в Израел, посочва Ройтерс. Сред освободените живи заложници бе и военнослужещият Матан Ангрест, който има и българско гражданство.

Споразумението за спиране на огъня включва и връщането на телата на 28 мъртви заложници в замяна на телата на 360 палестински бойци.

До момента в Израел са върнати 23 тела на заложници.