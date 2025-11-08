Подробно търсене

Израел обяви, че заложникът, чието тяло бе върнато вчера от ислямистки бойци, е с израелско и аржентинско гражданство

Иво Тасев
Израел обяви, че заложникът, чието тяло бе върнато вчера от ислямистки бойци, е с израелско и аржентинско гражданство
Израел обяви, че заложникът, чието тяло бе върнато вчера от ислямистки бойци, е с израелско и аржентинско гражданство
Автомобил на Червения кръст, превозващ тялото на човек, за когото се смята, че е мъртъв заложник, се движи от Дейр ал Балах в ивицата Газа към граничен пункт с Израел, за да бъде предадено на израелските власти, 7 ноември 2025 г. Снимка: AП/Abdel Kareem Hana
Йерусалим,  
08.11.2025 09:23
 (БТА)
Етикети

Израелската армия обяви днес, че тялото на заложника, върнат снощи в ивицата Газа от бойци на палестинските ислямистки движения "Хамас" и "Ислямски джихад", е идентифицирано като това на притежателя на двойно гражданство - израелско и аржентинско, Лиор Рудаеф, предаде Франс прес.

"След процеса на идентификация от Националния институт по съдебна медицина (...) израелската армия информира семейството на Лиор Рудаеф, че той е репатриран за погребение“, се казва в изявлението на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).

Рудаеф бе убит на 7 октомври 2023 г., при трасграничното нападение на ислямистки бойци срещу Израел, докато се опитваше да защити четирима жители на кибуца Нир Ицхак, припомня АФП.

Агенцията посочва, че тялото на 61-годишния Рудаеф бе откарано в ивицата Газа в същия ден, за да бъде използвано като разменна монета за палестински затворници в Израел.

След като през октомври споразумението за примирие влезе в сила "Хамас" върна всички 20 живи заложници, които все още бяха държани в Газа, в замяна на близо 2000 палестински затворници или задържани по време на войната, които бяха в Израел, посочва Ройтерс. Сред освободените живи заложници бе и военнослужещият Матан Ангрест, който има и българско гражданство.

Споразумението за спиране на огъня включва и връщането на телата на 28 мъртви заложници в замяна на телата на 360 палестински бойци.

До момента в Израел са върнати 23 тела на заложници.

/ИТ/

Свързани новини

07.11.2025 22:50

Израел получи тялото на още един мъртъв заложник от ивицата Газа

Израел получи с посредничеството на Международния комитет на Червения кръст едно от последните шест тела на заложници, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас" и техните съюзници в ивицата Газа, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху.
07.11.2025 18:49

Въоръженото крило на палестинската организация "Ислямски джихад" ще предаде днес тяло на убит студент

Въоръженото крило на палестинската организация "Ислямски джихад" ще предаде днес тялото на убит студент, предаде Ройтерс.Израелските власти потвърдиха вчера, че тялото на заложника, което в сряда беше върнато от ивицата Газа, е на танзанийски студент по земеделие, който е бил убит по време на нападението на радикалната палестинска групировка "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.
06.11.2025 17:06

Израел идентифицира последното тяло на върнат от Газа заложник като това на танзанийски студент

Израелските власти потвърдиха днес, че тялото на заложник, което вчера беше върнато от ивицата Газа, е на танзанийски студент по земеделие, който е бил убит по време на нападението на радикалната палестинска групировка "Хамас" на 7 октомври 2023 г., дало началото на войната в Газа, предаде Асошиейтед прес.
06.11.2025 12:20

Израел съобщи, че останките на заложник, върнати вчера от "Хамас", са на студент от Танзания

Израел съобщи днес, че останките на заложник, върнати вчера от "Хамас", са на студент от Танзания, чието тяло е било отнесено в ивицата Газа след убийството му при атаката на 7 октомври 2023 г., предаде Франс прес. "След приключването на процеса по

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:17 на 08.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация