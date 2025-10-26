Подробно търсене

Десетки хиляди в Израел поискаха връщането на телата на 13 заложници на "Хамас"; говори майката на освободения от плен войник с българско гражданство Матан Ангрест

Иво Тасев
Десетки хиляди в Израел поискаха връщането на телата на 13 заложници на "Хамас"; говори майката на освободения от плен войник с българско гражданство Матан Ангрест
Десетки хиляди в Израел поискаха връщането на телата на 13 заложници на "Хамас"; говори майката на освободения от плен войник с българско гражданство Матан Ангрест
Протестният митинг, организиран от роднини на заложници в Тел Авив снощи. Снимка: АП/Mahmoud Illean
Тел Авив,  
26.10.2025 01:29
 (БТА)
Етикети

Десетки хиляди души излязоха на улиците в Израел снощи с искане за връщане на телата на 13 заложници, все още държани от радикалната палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа, предаде ДПА.

Демонстранти в Тел Авив, Хайфа, Йерусалим и на други места в страната протестираха и срещу дясното правителство на министър-председателя Бенямин Нетаняху, допълва агенцията, позовавайки се на информация от израелския в. "Аарец".

Числеността на участниците в демонстрацията бе посочена от организаторите на шествията от Форума на семействата на заложниците и изчезналите. 

Според групата е говорила Анат Ангрест, майка на освободения от плена на "Хамас" войник с израелско и българско гражданство Матан Ангрест.

"Неговото тяло носи белезите на смелостта. На мен, като на майка, ми е трудно да ги гледам и да си представя през какво е преминал. Той все още не ми казва всичко, предпазва ме", обясни тя.

"Няма да се примирим, докато не ни върнат всички, до последния заложник", подчерта Анат Ангрест, цитирана от ДПА.

Досега ислямистите от "Хамас" са предали на Израел над 15 тела на мъртви заложници по силата на сключеното споразумение за прекратяване на огъня в ивицата Газа, отбелязва агенцията.

/ИТ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

25.10.2025 16:56

Марко Рубио увери, че усилията за връщане на тленните останки на израелски заложници от ивицата Газа продължават

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който е на посещение в Израел, увери днес, че усилията за връщане на телата на заложници от ивицата в Газа в Израел продължават, предаде Франс прес.
21.10.2025 22:04

Телата на още двама израелски заложници, държани в Газа, бяха предадени на Червения кръст, съобщи израелската армия

Израелската армия съобщи, че два ковчега с тленни останки на израелски заложници, държани в Газа, са били предадени днес на Червения кръст, предадоха световните агенции. От влизането в сила на прекратяването на огъня в Газа на 10 октомври „Хамас“
21.10.2025 17:10

"Хамас" трябва "да постъпи правилно", или ще се изправи пред "брутална" съюзническа сила, предупреди Тръмп

Многобройни съюзници на САЩ са заявили, че биха приветствали възможността да влязат в Газа и да се разправят с "Хамас" с "голяма сила", но все още няма нужда от това, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс. "Казах на тези
21.10.2025 09:19

Израел съобщи, че предаденото снощи от "Хамас" тяло на израелец е на сержант, убит на 7 октомври 2023 г.

Израел обяви днес, че предаденото снощи от радикалната палестинска групировка "Хамас" тяло на израелец  е идентифицирано - то е на сержант Тал Хаими, предаде Франс прес. Военнослужещият е бил убит на 7 октомври 2023 г. при безпрецедентното трансгранично нападение на палестински ислямисти срещу израелска територия.
20.10.2025 22:48

Израел съобщи, че е получил чрез Червения кръст тленните останки на още един заложник

Израел съобщи тази вечер, че чрез Червения кръст е получил тленните останки на още един заложник от ивицата Газа - тринадесетото тяло, предадено от палестинското ислямистко движение "Хамас" по силата на действащото в Газа споразумение за спиране на огъня, предаде Франс прес.
20.10.2025 02:54

Ройтерс: Кои са израелските заложници, освободени от "Хамас"?

Палестинската групировка "Хамас" освободи последните живи заложници, които държеше в ивицата Газа, в замяна на близо две хиляди палестински затворници и задържани в Израел съгласно споразумението за примирие.
15.10.2025 07:25

Израел реши да отвори граничния пункт "Рафах" и да отмени планирани действия срещу "Хамас"

Израел реши да отвори граничния контролно-пропускателен пункт "Рафах" между ивицата Газа и Египет, като позволи достъпа на хуманитарна помощ в анклава, след като радикалната палестинска групировка "Хамас" върна телата на четирима мъртви заложници, предаде Ройтерс, позовавайки се на днешна информация на израелската телевизия "Кан".
13.10.2025 14:19

Днес е добър ден за световния мир, заявяват от ДСБ по повод края на двугодишната криза с израелските заложници в Газа

„Демократи за силна България“ (ДСБ) изразяват своята дълбока радост, че двугодишната криза с израелските заложници в Газа най-сетне приключи и всички оцелели са вече на път за домовете си, заявяват от партията в съобщение до медиите. Като българи
13.10.2025 11:11

Останалите 13 живи израелски заложници бяха освободени от "Хамас" и предадени на Червения кръст; Тръмп пристигна в Кнесета

Останалите 13 живи израелски заложници, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас" в ивицата Газа, бяха освободени и предадени на Червения кръст, предаде ДПА, като се позова на информация от израелското медийно пространство.Малко по-рано Ройтерс предаде, че конвой на Международния комитет на Червения кръст чака на втората локация в Газа, където се очаква да бъдат освободени останалите заложници, след като рано тази сутрин "Хамас" освободи седем заложници.
13.10.2025 09:49

Израелският заложник с българско гражданство Матан Ангрест е сред първите седем освободени от "Хамас", става ясно от публикация на израелското външно министерство

Израелското външно министерство приветства с "добре дошли у дома" седемте израелски заложници, които рано тази сутрин бяха освободени от палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде Франс прес.От публикация на израелското министерство в социалната мрежа "Екс" става ясно, че сред освободените е Матан Ангрест, който има и българско гражданство.
13.10.2025 08:37

"Хамас" предаде седем израелски заложници на Международния комитет на Червения кръст в Газа; МКЧК ги предаде на израелската армия

Палестинското ислямистко движение "Хамас" предаде днес седем живи израелски заложници на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) в Газа, предаде Ройтерс.Информацията бе потвърдена както от "Хамас", така и от израелската армия.Впоследствие бе съобщено, че МКЧК е предал заложниците на израелската армия.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:50 на 26.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация