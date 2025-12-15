Изложба „Крепости на вярата“ с творби на художника Васил Горанов беше открита в столичната галерия „Сан Стефано“. Експозицията и придружаващият я луксозен албум са благословени от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил и представят картини на 12 манастира от Атон, както и Рилския манастир.

Сред присъстващите на събитието бяха президентът на Република България Румен Радев, главният секретар на Светия Синод епископ Герасим, акад. Иван Гранитски, акад. Васил Гюзелев и акад. Георги Марков, които заедно с проф. Иван Маразов са автори на текстовете и коментарите в албума.

Президентът Румен Радев поздрави художника за неговия размах, талант и всеотдайност. Той разказа в своята реч пред присъстващите за своите впечатления от посещението си в Зографския манастир, както и за картините, които красят неговия кабинет.

„Ще се радвам следващият български президент да има в кабинета си и картина на г-н Горанов“, каза държавният глава.

Акад. Иван Гранитски обясни, че изложбата цели да покаже способността на вярата да предпази обществото от нихилизма и безродието.

„Ние смятаме, че именно в такива преломни времена, когато вярата и държавността са разклатени, трябва да си спомним, че вярата е щит“, каза той, цитирайки писателя Димитър Талев.

Акад. Васил Гюзелев припомни исторически теми, свързани с оцеляването на манастирите в Света гора и на Рилския манастир по време на Османското владичество, както и пребиваването на българската принцеса Елена, известна още като монахиня Елисавета, сестра на цар Иван Александър и съпруга на цар Стефан Душан, в Хилендарския манастир по време на чумната епидемия през 1340 г.

Акад. Георги Марков посочи в своята реч ролята на читалищата редом с черквите за духовния живот на българите в годините преди Възраждането.

„В началото на свободата са вярата, образованието и просветата“, каза още той.

„Изкуството е инструмент, с който да насочим вниманието на обществото към изконните ценности на християнството“, каза художникът Васил Горанов пред гостите на откриването.

Изложбата може да бъде видяна до 20 декември.

Васил Горанов е роден през 1972 г. Завършва живопис във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в класа на проф. Николай Русчуклиев. Живее и твори в София и е автор на редица изложби в България и чужбина.