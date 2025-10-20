Подробно търсене

Десислава Иванова
Израел съобщи, че е получил чрез Червения кръст тленните останки на още един заложник
Опечалени на погребевнието на убития заложник Уриел Барух, чието тяло беше върнато от Газа съгласно споразумение между Израел и палестинската групировка"Хамас", 19 октомври 2025. Снимка: Ohad Zwigenberg/АП
Йерусалим,  
20.10.2025 22:48
 (БТА)

Израел съобщи тази вечер, че чрез Червения кръст е получил тленните останки на още един заложник от ивицата Газа - тринадесетото тяло, предадено от палестинското ислямистко движение "Хамас" по силата на действащото в Газа споразумение за спиране на огъня, предаде Франс прес.

С посредничеството на Червения кръст Израел получи ковчег с тялото на изчезнал заложник, който бе предаден на армията и на Шин Бет (израелската служба за контраразузнаване) в ивицата Газа, съобщи в комюнике канцеларията на израелския премиер.

Очаква се тялото да бъде върнато в Израел и прехвърлено в център за съдебна медицина, за да бъде идентифицирано, се посочва в комюникето.

Малко по-рано представител на "Хамас" каза за АФП, че въоръженото крило на организацията току-що е предало тяло на Червения кръст, след като го е получило от Бригадите "Абу Али Мустафа" - въоръженото крило на определяното като марксистко движение Народен фронт за освобождение на Палестина (НФОП).

В изявление, публикувано в социалните мрежи, Бригадите "Абу Али Мустафа" заявиха, че "връщат тялото на израелски войник, съгласно условията на споразумението".

С предадените тази вечер тленни останки, групировката "Хамас" е върнала 13 тела на заложници, отвлечени при кървавото нападение на израелска територия на 7 октомври 2023 г., от общо 28, които се ангажира да върне в рамките на споразумението за спиране на огъня.

Съгласно споразумението "Хамас" трябваше да върне тези тела (включително тленните останки на войник, убит през 2014 г. в предишна война в Газа) до 13 октомври, но групировката твърди, че за намирането на телата й е нужно оборудване и повече време.

/ДИ/

20.10.2025 17:03

"Хамас" заяви, че днес ще предаде на Израел тленните останки на още един от починалите в плен заложници

Въоръженото крило на "Хамас" заяви, че днес в 17:00 ч. по Гринуич ще предаде на Израел откритите вчера тленни останки на още един от починалите в плен заложници, предаде Ройтерс.
20.10.2025 02:54

Ройтерс: Кои са израелските заложници, освободени от "Хамас"?

Палестинската групировка "Хамас" освободи последните живи заложници, които държеше в ивицата Газа, в замяна на близо две хиляди палестински затворници и задържани в Израел съгласно споразумението за примирие.
19.10.2025 18:12

"Хамас" съобщи, че е открито тялото на 13-и заложник, което може да бъде върнато още днес

Военното крило на "Хамас" обяви, че е открило тялото на 13-ти заложник в ивицата Газа, и обеща, че "ако условията позволяват", ще го върне в Израел в рамките на деня, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление в канала на групировката в

