Подробно търсене

"Хамас" заяви, че днес ще предаде на Израел тленните останки на още един от починалите в плен заложници

Николай Велев
"Хамас" заяви, че днес ще предаде на Израел тленните останки на още един от починалите в плен заложници
"Хамас" заяви, че днес ще предаде на Израел тленните останки на още един от починалите в плен заложници
Служители на АП и Червения кръст проверяват място, където членове на "Хамас" търсят телата на заложниците в района на град Хамад в южната част на ивицата Газа, 17 октомври 2025 г. Снимка: АПАбдел Карим Хана
Газа,  
20.10.2025 17:03
 (БТА)
Етикети

Въоръженото крило на "Хамас" заяви, че днес в 17:00 ч. по Гринуич ще предаде на Израел откритите вчера тленни останки на още един от починалите в плен заложници, предаде Ройтерс. 

По-рано през деня палестинската новинарска агенция УАФА съобщи, позовавайки се на местна клиника, че най-малко двама души са били убити от израелски огън в квартала Туфах в източната част на град Газа.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, цитирани от ДПА, че в района Шеджая край град Газа е имало два инцидента, при които палестинци са навлезли в забранени зони, контролирани от Израел, и са се приближили към служители на ЦАХАЛ. Армията посочи, че и в двата случая палестинците са нарушили "жълтата линия", очертаваща границата зад която са се изтеглили израелските сили, съгласно условията за прекратяване на огъня. Израелските военнослужещи са преценели, че нарушителите са терористи и са открили огън. В изявлението на ЦАХАЛ не се посочва дали има убити или ранени при стрелбата. Към момента не е ясно дали двата инцидента са свързани със съобщенията на УАФА за убити палестинци в Туфах. 

Крехкото прекратяване на огъня между Израел и "Хамас" вчера бе подложено на първото голямо изпитание. Израелската армия заяви, че нейни части в южната част на Газа са били атакувани, включително с ракета. При нападението са загинали двама израелски войници.

Израел отговори с най-тежките си въздушни удари от началото на прекратяването на огъня, което влезе в сила на 10 октомври. По данни на местни медици при израелския отговор са загинали най-малко 44 палестинци.

Групировката "Хамас" отрече да е участвала в атаката срещу израелски военни части.

По-късно ЦАХАЛ заявиха, че ще продължат да спазват споразумението за спиране на огъня, но ще реагират на всяко нарушение.

/ГГ/

Свързани новини

20.10.2025 13:41

Делегация на "Хамас" е в Кайро за обсъждане на споразумението за примирие с Израел

Делегация на "Хамас" начело с де факто лидера му Халил ал Хая е пристигнала в Кайро, за да обсъди прилагането на споразумението за примирие с Израел с посредници и с други палестински фракции, съобщи египетският новинарски сайт "Тахя Маср", позовавайки се на прессъобщение на ислямисткото движение.
20.10.2025 13:07

Израел отвори граничния пункт с Газа "Керем Шалом"

Контролният пункт между Израел и ивицата Газа "Керем Шалом" беше отворен ден след поредицата израелски удари по палестинската територия, предаде Франс прес, като цитира представител на израелските сили за сигурност.
20.10.2025 09:54

Примирието в Газа бе подложено на първото си изпитание, пишат западни издания

"Примирието в Газа е под въпрос, след като Израел нанесе серия от удари", пише британският в. "Таймс". Израелските въоръжени сили заявиха, че са нанесли удари "срещу терористични цели на "Хамас", в отговор на нападение срещу израелски военни в Рафах.
20.10.2025 02:54

Ройтерс: Кои са израелските заложници, освободени от "Хамас"?

Палестинската групировка "Хамас" освободи последните живи заложници, които държеше в ивицата Газа, в замяна на близо две хиляди палестински затворници и задържани в Израел съгласно споразумението за примирие.
19.10.2025 20:25

Двама израелски войници и 21 палестинци са убити при днешните сблъсъци в ивицата Газа, съобщиха израелската армия и палестинските власти

Израелската армия обяви, че днес в ивицата Газа са убити двама израелски войници, а палестинската Гражданска защита съобщи, че при последните израелски нападения са загинали 21 души, на фона на взаимните обвинения между Израел и "Хамас" в нарушаване на примирието, предаде Франс прес.
19.10.2025 19:20

Израел заяви, че е започнал нова вълна удари в южната част на ивицата Газа

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, че са започнали нови удари в южната част на ивицата Газа, след като по-рано съобщиха за бомбардировки в района на град Рафах, в отговор на атаки на „Хамас“. Палестинското движение отрече да е нападало
19.10.2025 19:10

Израел нанесе удари в Газа при първото голямо изпитание за примирието, след обвинения, че бойци на "Хамас" са атакували силите му

Израелската армия атакува днес цели в южната част на ивицата Газа, след като заяви, че нейни войници са били обстрелвани от бойци на "Хамас", при първото голямо изпитание за договореното с посредничеството на САЩ споразумение за спиране на огъня,
19.10.2025 18:12

"Хамас" съобщи, че е открито тялото на 13-и заложник, което може да бъде върнато още днес

Военното крило на "Хамас" обяви, че е открило тялото на 13-ти заложник в ивицата Газа, и обеща, че "ако условията позволяват", ще го върне в Израел в рамките на деня, предаде Франс прес, позовавайки се на изявление в канала на групировката в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:22 на 20.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация